England will am Erfolg aus dem letzten Jahr anknüpfen, als es Europameister im eigenen Land wurde. Die Chancen in Gruppe D mit Dänemark, China und Haiti bei der WM in Australien und Neuseeland stehen nicht schlecht – dennoch gibt es gleich zwei starke Konkurrentinnen. Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe D.

Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Die starken Engländerinnen sind die deutlichen Favoritinnen in dieser Gruppe. Nach dem Sieg bei der Heim‑EM im vergangenen Jahr zählen sie bei der WM zum engeren Kreis der Titelkandidaten. Erfolgstrainerin Sarina Wiegman muss zwar einige Stützen kompensieren, die verletzungsbedingt ausfallen – doch das sollte in der Gruppenphase noch kein Problem sein. Ob Beth Mead, Leah Williamson (beide Kreuzbandriss) und Fran Kirby (Knieprobleme) gleichwertig zu ersetzen sind, wird dann vor allem in der K.‑o.-Phase entscheidend sein.

Dänemark und China werden sich um den zweiten Platz in Gruppe D duellieren. Die Däninnen haben mit Pernille Harder eine der besten Mittelfeldspielerinnen des Turniers in ihren Reihen. Doch der Vorteil kann gleichzeitig zum Nachteil werden: Mit der Leistung der 30‑Jährigen steht und fällt auch die gesamte Leistung des Teams. So war es auch bei der EM, als Dänemark in der Gruppenphase ausschied.

Die Chinesinnen kommen als das beste Team Asiens zur WM – 2022 gewannen sie die Asien­meisterschaften in Indien durch einen Finalsieg gegen Südkorea. Trainerin Shui Qingxia setzte dabei auf eine flexible Taktik, die ihr nun auch während der WM zugute­kommen dürfte.

Pernille Harder fällt vor allem durch ihre Flexibilität und Kreativität auf. Kommende Saison kickt sie für den FC Bayern München. © Quelle: IMAGO/Gonzales Photo

Haiti ist einer der Profiteure der Aufstockung der WM‑Teilnehmer von 24 auf 32. Das Team ist einer der größten Underdogs der WM und wird in dieser Gruppe keine Chance haben.

Die Prognose: Harder dreht richtig auf und bringt das auf den Platz, was sie kann. Dänemark zieht damit hinter England ins Achtelfinale ein.

Auf diese Spielerin sollten Sie achten

Die Klasse von Pernille Harder ist unbestritten, werfen wir also den Blick auf eine Chinesin: Wang Shanshan. Die 32‑Jährige wurde Spielerin der Asienmeisterschaften, bei denen sie fünf Tor erzielte. Doch bei der WM geht es für die stärkste Stürmerin der Chinesinnen ziemlich sicher auf eine andere Position: in die Innenverteidigung.

Bei der Asienmeisterschaft 2022 war Wang Shanshan noch Toptorschützin, nun soll sie in der Verteidigung ran. © Quelle: picture alliance / Xinhua News Agency

„Wang Shanshan ist eine gute Wahl, um die starken und schnellen europäischen Stürmerinnen zu verteidigen. Wir wollen es probieren“, sagte Trainerin Qingxia bereits im Frühjahr auf einer Pressekonferenz. Grund für die Umstellung ist der Ausfall von Wang Xiaoxue, die am Knie operiert werden musste.

Wussten Sie schon, …

… , dass der Kader von Haiti mit 22,3 Jahren der jüngste der WM ist? Keine der Spielerinnen ist über 30 Jahre alt, sechs Frauen sind erst 19. Zum Vergleich: Bei den Deutschen gibt es mit Alexandra Popp, Kathrin Hendrich, Marina Hegering, Svenja Huth, Sara Doorsoun und Ann-Katrin Berger gleich sechs Personen, die sich bereits in den Dreißigern befinden.

Team Haiti während eines Freundschaftsspiels gegen Südkorea Anfang Juli. © Quelle: IMAGO/Penta Press

Generell lohnt sich ein Blick auf den WM‑Neuling noch aus einem anderen Grund. Die WM‑Qualifikation gelang dem Team, während im eigenen Land gewaltige Unruhen herrschten. Was der Verband mit dem für die WM‑Teilnahme ausgezahlten Geld gemacht hat, ist unklar. Denn finanziell steht es so schlecht um den Verband, dass die FIFA für die Unterkunft des Teams in Australien aufkommen muss.

Dazu kommt der Skandal um den ehemaligen Präsidenten Yves Jean-Bart. 2020 wurde der Funktionäre wegen sexuellen Missbrauchs einiger Spielerinnen lebenslang von der FIFA gesperrt. Der Sportgerichtshof hob die Entscheidung in diesem Frühjahr allerdings wieder auf.