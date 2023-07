Wer hinter Favorit Schweden die größten Chancen aufs Weiterkommen hat

Schweden, Südafrika, Italien und Argentinien bilden Gruppe G bei der WM in Australien und Neuseeland. Einige Nationen, die im Männer-Fußball klangvolle Namen sind, gehören im Frauenfußball keinesfalls zu den Top-Favoriten. Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe G.

Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Die Schwedinnen zählen bei Welt- wie Europameisterschaften zu den Dauerbrennern und zählen zu den größten Namen im Frauenfußball. Mit entsprechend großen Ambitionen startet das Team von Trainer Peter Gerhardsson in die Endrunde. Denn: Eine Weltmeisterschaft konnten die Skandinavierinnen noch nie gewinnen. Mit der Qualität und den Schlüsselspielerinnen Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson und Stina Blackstenius ist Schweden der absolute Gruppenfavorit. Auch im Anschluss ist der Gerhardsson-Auswahl einiges zuzutrauen.

Offen gestaltet sich indes das Rennen um den Status der zweitstärksten Kraft in der Gruppe: Die Teams Südafrika, Italien und Argentinien haben im Grunde alle eine Chance. Eigentlich hätten die Südafrikanerinnen mit Oberwasser nach Neuseeland reisen sollen, da sie 2022 den Afrika-Cup gewonnen haben. Bis kurz vor der WM protestierte aber quasi das gesamte Team gegen den Verband, der die WM-Prämien nicht aufstocken wollte. In Folge dessen trat die WM-Auswahl nicht zum letzten Testspiel gegen Botswana an. Letztendlich flog die Mannschaft von Desiree Ellis dann aber doch nach Australien.

In Italien schien sich der Fußball eigentlich ganz gut zu entwickeln. Bei der WM 2019 erreichten die Italienerinnen das Viertelfinale, nachdem sie zuvor viermal in Folge nicht dabei waren, bei der EM 2022 schieden sie als Gruppenletzter aus. Trainerin Milena Bartollini steht deswegen unter Druck, der nicht weniger wurde, seitdem sie Kapitänin Sara Gama nicht für den Kader berücksichtigte. Bisher ohne Sieg bei einer WM sind die Argentinierinnen, die bei ihrer vierten Teilnahme endlich siegen wollen. Hoffnung macht Trainer Germán Portanova, der das Team seit 2021 auf ein besseres Level brachte.

Die Prognose: Schweden ist ohne Frage an Position Eins gesetzt. Dahinter wird es so eng wie in keiner anderen Gruppe. Letztendlich wird sich die Offensivqualität, die Italien mit Manuela Giugliano und Cristiana Girelli hat, durchsetzen.

Auf diese Spielerin sollten Sie achten

Wo wir schon bei Girelli sind, werfen wir gleich einen genaueren Blick auf die beste italienische Stürmerin im Kader. In 79 Partien hat sie 48 Tore erzielt – darunter drei beim 5:0-Sieg Italiens über Jamaika bei der WM 2019. Neben Alex Morgan (USA), Marta (Brasilien) und Sam Kerr (Australien) ist sie nur eine von vier Spielerinnen, der das gelang.

Italiens beste Torschützin im Trikot von Juventus Turin: Cristina Girelli. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Girelli bringt alle Charakteristika für eine klassische Strafraumstürmerin mit und ist damit auf Vorlagen angewiesen, die zentral vor das Tor kommen. Diese bekommt sie auch regelmäßig bei ihrem Klub Juventus Turin, für den sie erst kürzlich als erste Spielerin die 100-Tore-Marke geknackt hat. Zudem fällt Girelli, deren Vorbild Alessandro del Piero ist, durch eine freundliche und lustige Art auf, die sie auf das ganze Team überträgt.

Wussten Sie schon, ...

... dass die argentinische Mannschaft zwischen 2015 und 2017 abgemeldet wurde? Dem Verband fehlte zu diesem Zeitpunkt der Grund für die finanzielle Unterstützung des Teams, stattdessen wurde das Geld in das Männer-Team gesteckt. 2017 gab es dann zwar wieder ein Team, doch die Bedingungen blieben katastrophal, sodass die Spielerinnen einen Streik starteten.

Die konkreten Gründe: Der Verband war nicht bereit 10 Dollar Aufwandsentschädigung zu bezahlen, Hotels mussten oft selbst finanziert werden – wenn es überhaupt eins gab. Auf einer Auswärtsfahrt musste das Team sogar in einem Bus schlafen. Die finanzielle Situation hat sich nur minimal verbessert – rund 40 Dollar sollen die Profispielerinnen in Argentinien pro Woche bekommen.