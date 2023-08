Australien gegen England live im TV und Stream

Die Entscheidung um den Titel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland rückt immer näher. Am Mittwoch steht ab 12 Uhr das zweite Halbfinale an, in dem Co-Gastgeber Australien und Europameister England den zweiten Endspiel-Teilnehmer ermitteln. Den ersten Finalisten bestimmen am Dienstag Spanien und Schweden.

Australiens Weg bei der WM

Australien hatte im Viertelfinale im Elfmeterschießen (7:6) gegen Frankreich die besseren Nerven, zuvor hatten die „Matildas“ im Achtelfinale Dänemark bezwungen (2:0). In der Gruppenphase wies Australien Nigeria, Kanada und Irland in die Schranken.

Englands Weg bei der WM

England warf im Viertelfinale Kolumbien, das in der Gruppenphase die deutsche Mannschaft mit 2:1 besiegte, aus dem Turnier. Im Achtelfinale behielten die „Three Lionesses“ gegen den australischen Vorrundengegner Nigeria die Oberhand (4:2 im Elfmeterschießen). In der Gruppenphase mussten sich Dänemark, China und Außenseiter Haiti hinter den Engländerinnen anstellen.

Wo sehe ich das Spiel Australien gegen England im TV?

Die ARD überträgt das WM-Halbfinale zwischen Australien und England am Mittwoch live im Free-TV und startet um 11.20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderator Claus Lufen führt aus dem Studio in Hamburg durch die Sendung, als Expertin ist die deutsche Ex-Nationalspielerin Nia Künzer dabei. Um 12 Uhr ertönt der Anpfiff im Accor Stadium in Sydney, als Kommentator fungiert Bernd Schmelzer.

Kann ich das Spiel Australien gegen England im Livestream verfolgen?

Ja, die ARD bietet am Mittwoch ab 11.20 Uhr einen Livestream zum WM-Halbfinale zwischen Australien und England an.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Ja, die Übertragung des Livestreams ist über die Homepages sowie die Apps der ARD und der „Sportschau“ sowie in der Mediathek kostenlos verfügbar.

Wie verfolge ich das Spiel Spanien gegen Schweden im Liveticker?

Der Sportbuzzer bietet am Mittwoch einen Liveticker zum Spiel Australien gegen England an. Alle Tore, Karten, Aktionen und Highlights gibt es hier ab 12 Uhr.