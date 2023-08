Australiens WM-Märchen beendet: England folgt Spanien ins Finale

Englands Fußballerinnen haben das australische WM-Märchen beendet. Die Europameisterinnen setzten sich am Mittwoch im Halbfinale mit 3:1 (1:0) gegen den Co-Gastgeber des Turniers durch und zogen ins Endspiel am kommenden Sonntag (12 Uhr) in Sydney ein. Dort wartet Spanien, das sich am Dienstag in der ersten Vorschlussrunden-Partie mit 2:1 gegen Schweden durchgesetzt hatte. Für beide Mannschaften ist es die erste Teilnahme an einem WM-Finale.

Australien, das überraschend bis in die Runde der besten vier Mannschaften vorgestoßen war, tritt derweil am Samstag (10 Uhr) in Brisbane im Duell um den dritten Platz gegen Schweden an. Die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg hatte sich nach dem starken zweiten Platz bei der EM im vergangenen Jahr bereits in der Vorrunde aus dem Turnier verabschiedet.

Für Englands Final-Einzug sorgten am Mittwoch im Accor Stadium von Sydney Ella Toone (36.), Lauren Hemp (71.) und Alessia Russo (86.). Australien war durch ein Traumtor von Samantha Kerr (63.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen und hatte angetrieben von 75.000 Fans noch einmal Hoffnung geschöpft. Am Ende waren die abgezockten Britinnen aber zu stark.

Die Engländerinnen, 2015 Dritte und 2019 Vierte, greifen ein Jahr nach ihrem Triumph bei der Heim-EM nun nach ihrem ersten WM-Stern. Für Sarina Wiegman, die einzige verbliebene Trainerin im Turnier und mit den Niederlanden 2017 Europameisterin und 2019 WM-Zweite, wird es die vierte Endspiel-Teilnahme bei einem großen Turnier in Folge.

Erstmals bei dieser WM stand Kerr in der Startelf und führte ihr Team als Kapitänin aufs Spielfeld. Die 29 Jahre alte Stürmerin vom FC Chelsea hatte in der Vorrunde wegen einer Wadenverletzung gefehlt und war danach nur als Joker eingesetzt worden. Sie musste sich gleich einiger überharter Einsätze der Engländerinnen erwehren. Die erste dicke Chance vergab die einzige Bundesliga-Spielerin dieses Halbfinals: Bayern-Profi Georgia Stanway scheiterte an Australiens Torhüterin Mackenzie Arnold. Die Engländerinnen agierten ballsicherer und angriffsfreudiger als die Matildas, die euphorisiert von der Begeisterung im Lande mit großer Leidenschaft zu Werke gingen. Trainer Tony Gustavsson hatte die historische Dimension so erklärt: „Ich glaube, dieses Team kann die nächste Generation inspirieren, es kann ein Erbe hinterlassen, das viel größer ist als Fußball.“

Zeitung sorgt für Wirbel bei Englands Abschlusstraining

Für Schlagzeilen hatte unmittelbar vor der Partie ein Vorfall beim geheimen Abschlusstraining der Engländerinnen gesorgt: Die Übungseinheit wurde offenbar aus der Luft gefilmt. Nach Angaben der australischen Zeitung Daily Telegraph ist das Blatt selbst für die veröffentlichten Bilder verantwortlich. „Wenn Englands Löwinnen dachten, sie würden einfach unter dem Radar in das Halbfinale der Weltmeisterschaft fliegen, erlebten sie einen herben Schock. Wir haben den Hubschrauber hochgeschickt, um zu sehen, wie sich der alte Feind vorbereitet“, hieß es in markigen Worten: „Willkommen im Dschungel, Löwinnen, wir haben Spaß und Spiel.“

Die Lionesses ließen sich aber von der lautstarken Kulisse im Stadion wenig beeindrucken. Zwar musste Abwehrroutinier Lucy Bronze nach einer halben Stunde gegen Hayley Raso retten, doch dann ließ Toone die australischen Fans erst mal verstummen: Nach einem Einwurf zeigte sich die Heimelf unsortiert, Russo legte für Toone auf und die Nummer 10 der Engländerinnen hämmerte den Ball zur Führung in den Torwinkel.

Etwas überraschend kam der Ausgleich bei einem Konter durch Kerr: Sie zog aus gut 20 Metern einfach ab und düpierte Torhüterin Mary Earps - ihr 64. Tor im 124 Länderspiel. Doch Hemp nutzte kurz darauf einen Abwehrpatzer von Ellie Carpenter und drehte nach ihrem Treffer jubelnd ab. Die Australierinnen warfen noch einmal alles nach vorn, hatten sogar noch Chancen durch Kerr, rannten dem Rückstand aber vergebens hinterher und kassierten noch ein weiteres Gegentor. Besonders dürfte sich Englands Top-Scorerin Lauren James über den Erfolg gefreut haben: Die für zwei Spiele gesperrte Offensivspielerin darf im Finale wieder auflaufen.