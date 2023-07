Kommentatoren, Experten, Moderatoren

Frauen-WM live im TV: So laufen die Übertragungen bei ARD und ZDF

Der Verkauf der TV-Rechte war eine lange Hängepartie, in der die FIFA ihre Macht auszuspielen versuchte. Dank der Einigung mit der EBU übertragen ARD und ZDF nun alle Spiele aus Australien und Neuseeland. Die Anstoßzeiten sind für deutsche Fans jedoch denkbar ungünstig. So begleiten die Sender das Turnier und diese Moderatoren, Kommentatoren sowie Experten sind am Start – ein Überblick.