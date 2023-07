Frauen-WM: Neuseelands Kapitänin Ali Riley für Pride Nagellack gefeiert

Auckland. Für Neuseeland ist die Heim-WM sportlich gesehen traumhaft gestartet: Mit dem überraschenden 1:0-Sieg gegen Norwegen am Donnerstag gelang den „Football Ferns“ der erste Sieg bei einer WM überhaupt. Zudem wurde mit 42.137 Zuschauerinnen und Zuschauern im ausverkauften Eden Park in Auckland ein neuer Rekord für Neuseeland aufgestellt.

Kapitänin Ali Riley ließ ihren Emotionen nach Abpfiff freien Lauf. Damit begeistert sie viele Fans – und setzte darüber hinaus eine andere Botschaft. Während des TV-Interviews war deutlich zu sehen: Die Neuseeländerin hatte ihre Nägel in den Farben der Pride Fahne lackiert. Vor der Weltmeisterschaft hatte die Fifa die Regenbogenbinde als Armbinde für die Kapitäninnen verboten.

Riley bei Twitter gefeiert: „Ein Star und eine echte Ikone“

In den sozialen Netzwerken wird Riley für ihren Pride Nagellack gefeiert. „Schön zu sehen, dass das Verbot der Regenbogenbinde nahezu keine Auswirkungen auf den Pride bei der Frauen-WM hat“, schrieb eine Twitter-Nutzerin. Ein andere meinte: „Gibt es immer noch Leute, die sich fragen, warum wir Ali Riley so lieben? Ich bezweifle es sehr.“ Eine weitere Userin nannte Riley „einen Star und eine echte Ikone“.

Riley: „Wir wollen junge Frauen und junge Menschen inspirieren“

In dem TV-Interview nach dem Eröffnungsspiel sagte Riley mit Tränen in den Augen: „Ich fasse es nicht, ich bin so, so stolz. Wir haben dafür so lange gekämpft. Wir hatten das klare Ziel, junge Frauen und junge Menschen zu inspirieren – in diesem Land und auf der ganzen Welt. Und ich glaube wirklich, dass wir das heute getan haben. Alles ist möglich.“

In den Katakomben des Stadions wurde anschließend weitergefeiert. Dort zu Gast war unter anderem auch Jacinda Ardern, Ex-Premierministerin Neuseelands. „Wir beide weinen“, sagte Riley in einem kurzen von ihr bei Twitter veröffentlichten Video.

Fifa verbietet Regenbogenbinde bei Frauen-WM

Anders als bei der WM der Männer ließ der Fußball-Weltverband bei der Weltmeisterschaft der Frauen mehrfarbige Kapitänsbinden im Stil der „One Love“-Binde zu. Erlaubt sind beim Turnier in Australien und Neuseeland aber verschiedene Binden mit Botschaften zu gesellschaftlichen Themen. Dabei sind jedoch keine Spielführerinnenbinden in den klassischen Regenbogenfarben vorgesehen, für die sich das deutsche Team um Kapitänin Alexandra Popp starkgemacht hatte.

