Pflichtsieg für Deutschland – dahinter wird es spannend

Das lange Warten hat ein Ende. Als letztes startet nun auch die deutsche Gruppe in die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Marokko, Kolumbien und Südkorea haben einiges zu bieten. Das ist Sportbuzzer-Guide zur Gruppe H.

Frauen-WM 2023 Gruppe H: Wer zieht ins Achtelfinale ein?

Die DFB-Frauen wollen die Weltmeisterschaft gewinnen. Das werden sie nicht müde zu betonen, auch wenn die letzten Testspiel gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) alles andere als zufriedenstellend waren. Nach der erfolgreichen EM 2022, bei der das Team von Martina Voss-Tecklenburg den zweiten Platz belegte, ist die Stimmung innerhalb der Mannschaft nach wie vor gut. Zudem hat sich im Laufe der Saison 2022/23 eine kleine Euphorie breit gemacht.

Deutschland ist in nahezu allen Mannschaftsteilen gut besetzt. Nur in der Abwehr macht sich nach dem verletzungsbedingtem Ausfall eine Schwäche breit. Neben der Rechtsverteidigung, wird es auch in der Innenverteidigung enger. Die verletzungsanfällige Marina Hegering hat auch in Australien mit Problemen zu kämpfen.

Die Gruppe darf dennoch kein Stolperstein sein. Marokko und Kolumbien haben sich zum ersten Mal für eine WM qualifiziert und überzeugen insbesondere mit einer starken Defensive und eine beeindruckenden Mentalität. Südkorea dürfte den Deutschen mit einer offensiveren Ausrichtung eher entgegenkommen, ist aber nominell das stärkste Team.

Die Prognose: Die DFB-Frauen trotzen den schlechten Testspielen und starten souverän in das Turnier. Mit dem ersten Sieg, dürfte es dann auch gleich viel leichter werden. Dahinter wird es wirklich spannend. Chancen haben im Grunde alle, die Vorentscheidung wird in der Partei Kolumbien - Südkorea fallen.

Frauen-WM 2023 Gruppe H: Auf diese Spielerin sollten Sie achten

Kolumbien hat einen echten „Diamanten“ in seinen rein. So bezeichnet zumindest Real Madrid die 18-jährige Stürmerin Linda Caicedo. In ihrem jungen Alter ist sie bereits die Hoffnung der ganzen Nation. Mit 14 feierte sie bereits ihr Debüt in der Nationalmannschaft, mit 18 wechselte sie direkt nach Europa – und legte direkt eine beeindruckende Rückrunde hin.

Der kolumbianische „Diamant“: Linda Caicedo. © Quelle: IMAGO/VWPics

Viele Expertinnen und Experten sind sich sicher: Die torgefährliche Caicedo wird der nächste große Star im Frauenfußball. Sie ist schnell, wendig und dribbelstark. Auf dem Platz strahlt sie vor allem bei Ballbesitz eine unheimliche Ruhe aus. Zudem bewegt sie sich klug zwischen den Räumen. Da Kolumbien sehr körperbetont und defensiv spielt, könnten die Konter über Caicedo zu einer Geheimwaffe des Teams von Nelson Abadía werden.

Wussten Sie schon, ...

... dass Marokko das erste Team aus der arabischen Welt ist, das sich für eine WM qualifiziert hat? Im vergangenen Jahr gelang dem Team von Reynald Pedros die Qualifikation über den Afrika-Cup in ihrem Land. Zwar verloren die Marokkanerinnen das Final gegen Südafrika, doch die Freude über die WM-Quali war größer.

In Ägypten, Algerien oder Tunesien hofft man nun, dass sich der Regierungen und Verbände ein Beispiel an Marokko nehmen. In Vorbereitung auf das Turnier investierte das Land Millionen in die Infrastruktur der heimischen Liga und brachte die Nationalmannschaft damit auf ein anderes Level.