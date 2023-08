Spiel um Platz drei

Schweden gegen Australien live im TV und Stream

Live im TV und als Livestream: So seht ihr das Spiel um Platz drei bei der Frauen-WM zwischen Schweden und Australien. Der Co-Gastgeber scheiterte im Halbfinale an England und will sich nun immerhin den Platz auf dem Treppchen sicher. Für die Skandinavierinnen war in der Vorschlussrunde gegen Spanien Endstation.