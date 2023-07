Das Lachen ist zurück: Was Frankreich den Brasilianerinnen voraus hat

Irgendwo musste Hervé Renard mit seiner Anspannung hin. Also schimpfte der Trainer von Frankreichs Fußballerinnen kurz vor Ende des schwer erkämpften Erfolgs gegen Brasilien (2:1) bei der Weltmeisterschaft wie ein Rohrspatz in Richtung der gegnerischen Bank, verweigerte in der Erregung sogar den Handschlag mit einem Offiziellen. Doch alsbald hatte sich der impulsive Workaholic wieder beruhigt: Es folgten Gelbe Karte und Entschuldigung. „Es waren sieben Minuten Nachspielzeit und die waren vor dem Freistoß eigentlich schon abgelaufen, am Ende waren es neun Minuten, darüber war ich nicht erfreut“, gab der 54-Jährige später zu Protokoll.

Kapitänin Wendie Renard ist Frankreichs „wichtigste Spielerin auf dem Platz“

Der oft wild gestikulierende Franzose – ein Gegenpol zur schwedischen Globetrotterin Pia Sundhage auf Brasiliens Bank, wo sie meist mit verschränkten Armen die hochklassige Partie zwischen möglichen Achtelfinalgegnern des deutschen Teams verfolgte – hatte letztlich vielleicht mitgeholfen, finale Energie auf den Rasen zu übertragen. Sein Ensemble brachte vor prächtiger Kulisse in Brisbane mit fast 50.000 begeisterten Augenzeuginnen und Augenzeugen einen Siegeswillen auf, der früher nicht immer zu sehen war.

Wie so oft sorgte Kapitänin Wendie Renard per Kopf nach einer Standardsituation für den Siegtreffer (83. Minute). „Sie ist unsere wichtigste Spielerin auf dem Platz, aber auch im Umkleideraum. Sie schießt viele wichtige Tore für uns“, lobte Renard seine 1,87 Meter große Verteidigerin. „Wendie motiviert und pusht immer alle.“ Dabei war die Kapitänin im Frühjahr zunächst zurückgetreten, als die Dauerfehde mit der ungeliebten Nationaltrainerin Corinne Diacre eskalierte. Die 32-Jährige hatte mit anderen Leistungsträgerinnen dem Verband erklärt, unter der dauergriesgrämigen Trainerin nicht weiterzuspielen.

Frankreichs Cheftrainer kassiert bei Titelgewinn 600.000 Euro

Dass nach Diacres Entlassung ein erfahrener Coach kam, der gerade bei der Männer-WM in Katar mit Saudi-Arabien die Sensation gegen Argentinien vollbrachte, könnte sich als Glücksfall erweisen. Unter Hervé Renard wird wieder gelacht, wie die zurückgekehrte Rekordtorjägerin Eugenié Le Sommer gleich feststellte. Die 34-Jährige hat sich für das Vertrauen nun mit einem technisch anspruchsvollen Kopfball zum frühen 1:0 bedankt (17.) – das 89. Länderspieltor der nur 1,61 Meter großen Ausnahmestürmerin.

Auf den nicht minder sehenswerten Ausgleich von Débinha (58.) hatten „Les ­Bleues“ dank Wendie Renard noch eine Antwort. Dieses Team hat nun beste Chancen auf den Gruppensieg, gegen Panama sollte im letzten Spiel (Mittwoch, 12 Uhr) nichts mehr schiefgehen. Doch der Cheftrainer hat in Aus­tra­lien noch mehr vor, sonst hätte sich der Filou laut der französischen Sportzeitung L‘Équipe nicht 600.000 Euro Titelprämie in den Vertrag verhandelt.

Brasilien zittert ums Weiterkommen

Kollegin Sundhage muss derweil einmal sehen, dass die 60.000 in Australien lebenden Brasilianerinnen und Brasilianer nicht enttäuscht werden. In der dritten Partie gegen Jamaika muss ein Sieg her. Bei einem Remis würden die „Reggae Girlz“ weiterkommen. Mit ihrer individuellen Klasse ist die Seleção klarer Favorit.

Außergewöhnliche Qualitäten offenbarte erneut Ary Borges, die zum Auftakt gegen Panama (4:0) einen Dreierpack geschnürt hatte. Die 23-Jährige ist eine aus der neuen Generation, der Sundhage anstelle von Marta die Verantwortung übertragen hat. Die Ikone des Weltfußballs kam erneut nur von der Bank. Insgesamt braucht das brasilianische Team eine bessere Balance. Sonst gibt es für einen WM-Favoriten schon in der Vorrunde ein böses Erwachen.