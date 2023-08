Triumph gegen England: Spaniens Fußballerinnen erstmals Weltmeister

Direkt an der Kieler Förde

Rune Sauna in Kiel: Ab Anfang September wird an neuem Standort geschwitzt

In der Sauna entspannen direkt am Wasser: Die Rune Sauna in Kiel hat vergangenen Winter schon viele Menschen an die Förde gezogen. Nun wechselt die „Sauna für alle“ ihren Standort.