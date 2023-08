Spanien feiert seine Weltmeisterinnen: „Ein historischer Erfolg“

Nach dem erstmaligen Gewinn des WM-Titels werden Spaniens Fußballerinnen in der Heimat gefeiert und können sich vor prominenten Gratulanten kaum retten. Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz schrieb beim Kurznachrichtendienst X in Versalien: „HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH CHAMPIONS! Stolz auf Spanien.“ Der ehemalige spanische NBA-Star Pau Gasol gratulierte auf gleichem Wege: „WELTMEISTER. Der erste WM-Titel für unsere Fußballerinnen!!!! HISTORISCH!!!! Herzlichen Glückwunsch.“ Andres Iniesta, selbst Weltmeister 2010, ergänzte: „Ein historischer Erfolg für unseren Sport und unsere Gesellschaft. Lasst uns feiern und es in vollen Zügen genießen.“

Schon unmittelbar nach dem Abpfiff des Endspiels in Sydney hatten sich die Emotionen nicht nur bei den Spielerinnen ihre Bahnen gesucht. „Der Traum eines ganzen Landes ist wahr geworden“, schrie die Kommentatorin des staatlichen Fernseh-Senders RTVE schon fast heiser ins Mikro. „Wir sind am Weinen, wir sind am Weinen“, hörte man andere in der Kommentatoren-Kabine rufen. „Viele werden jetzt sicher auch zu Hause vor dem TV-Schirm heulen“, hieß es nach dem hart erkämpften 1:0 im Finale gegen England.

Königin Letizia feiert umrahmt von Weltmeisterinnen

Die Spielerinnen selbst feierten nach der Pokal-Übergabe derweil mit der strahlenden Königin Letizia in ihrer Mitte und sangen „Campeonas! Campeonas del mundo!“ Dabei zeigten sie stolz auf ihren ersten Stern auf dem Trikot. „Es ist schwierig, das zu beschreiben, eine riesige Freude“, sagte Trainer Jorge Vilda. „Ich bin wahnsinnig stolz auf dieses Team. Wir haben gezeigt, dass wir auch kämpfen können, leidensfähig sind.“

Schon wenige Sekunden nach dem Spielende waren in der Hauptstadt Madrid Böller und laute Jubelgesänge zu hören. Laut Medien gab es auch in zahlreichen anderen Städten spontane Straßenpartys. „Campeonas del Mundo!!!“, (Weltmeisterinnen) titelten die Fachzeitungen AS und Mundo Deportivo in großen Lettern. Kommentatoren meinten, der Triumph sei nicht nur für den spanischen Sport, sondern auch für die Stellung des Frauenfußballs und der Frau in der spanischen Gesellschaft wichtig.