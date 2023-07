Starke Quote: DFB-Frauen holen Tagessieg im TV

Der Start der deutschen Fußballerinnen in die WM in Neuseeland und Australien hat dem ZDF eine bemerkenswerte Quote beschert. Trotz der ungewohnten Übertragungszeit am Montagvormittag (Anpfiff: 10.30 Uhr) hatten nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders durchschnittlich 5,61 Millionen Menschen eingeschaltet.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Nächstes WM-Spiel von Deutschland bei ARD zu sehen

Die Übertragung des 6:0-Erfolgs des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Marokko in Melbourne war damit der Tagessieger bei den Quoten. Der Marktanteil lag bei 60,4 Prozent. Auch die anderen beiden Montag-Spiele erzielten gute Zahlen: Bei der Partie Brasilien gegen Panama am Mittag (13.00 Uhr) sahen 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu (Marktanteil: 27,1 Prozent). Das Spiel Italien gegen Argentinien (8.00 Uhr) hatten 1,21 Millionen Interessierte eingeschaltet (25,2 Prozent).

Das nächste Spiel des DFB-Teams steht am Sonntag (11.30 Uhr) in Sydney gegen Kolumbien an. Dann überträgt die ARD. Das letzte Vorrundenspiel der DFB-Auswahl am 3. August gegen Südkorea läuft dann wieder im ZDF.