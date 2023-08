Kurioses Eigentor und Treffer in der Nachspielzeit: Italien ausgeschieden

Dank eines kuriosen Eigentors und eines Siegtreffers in der Nachspielzeit ist Außenseiter Südafrika ins Achtelfinale der Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien vorgestoßen. Thembi Kgatlana sicherte durch ihr spätes Tor (90.+2 Minute) am Mittwoch in Wellington den 3:2 (1:1)-Sieg gegen Italien. Damit darf Südafrika als Gruppenzweiter zum Auftakt der K.-o.-Runde gegen das niederländische Team ran. Als Erster der Gruppe G qualifizierten sich die Schwedinnen. Nach dem 2:0 (0:0) zum Vorrundenabschluss gegen Argentinien steht den Skandinavierinnen nun ein schweres Achtelfinale gegen Titelverteidiger USA bevor.

Arianna Caruso hatte Italien mit zwei Treffern lange auf den Sprung ins Achtelfinale hoffen lassen. Mit einem verwandelten Foulelfmeter brachte die 23-Jährige ihr Team in der elften Minute in Führung. Dann aber kippte die Partie. Ein Eigentor von Benedetta Orsi, deren Rückpass ins Netz rollte, sorgte für das 1:1 (32.). Das 2:1 für Südafrika durch Hildah Magaia (67.) konterte Caruso noch nach einem Eckball mit ihrem zweiten Tor (2:2). Doch Kgatlana bestrafte kurz vor Ende die schwache Abwehrleistung der Italienerinnen.

Schweden spart gegen Argentinien Kräfte

Die Schwedinnen sparten währenddessen im dritten Turnierspiel ihre Kräfte. Coach Peter Gerhardsson rotierte im Vergleich zum 5:0 gegen Italien fast komplett durch. Die B-Elf kam durch die Treffer von Rebecka Blomqvist (66.) und Elin Rubensson (90./Foulelfmeter) dennoch zum dritten Sieg.