US-Superstar Rapinoe kündigt Karriereende an

Im Alter von 38 Jahren ist Schluss: US-Frauenfußball-Ikone Megan Rapinoe hat am Samstag ihr Karriereende angekündigt. Die Weltfußballerin von 2019 werde ihre Fußballschuhe nach Ende der Saison in der US-Profiliga NWSL Mitte Oktober an den Nagel hängen, teilte sie via Twitter mit.

Rapinoe gilt mit den USA als Topfavorit bei der WM

Aktuell bereit sich Rapinoe mit der Nationalmannschaft der USA auf die anstehende Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) vor. Das topbesetzte US-Team, das als Titelverteidiger ins Turnier startet, gilt als WM-Favorit.

Auch dank Rapinoe: Die Mittelfeld-Leistungsträgerin gewann zwei Mal den WM-Titel, holte Gold bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Bronze in Tokio 2021, wurde 2019 FIFA-Weltfußballerin und schoss in bisher 197 Länderspielen 63 Tore. Was Rapinoe von anderen abhebt: Sie fällt eben nicht nur mit ihren beeindruckenden sportlichen Leistungen auf, sondern durch ihre polarisierende Art. Leidenschaftlich kämpft sie für Gleichstellung, Gerechtigkeit und die LGBTQIA+-Community.

Emotionaler Twitter-Post von Rapinoe

Doch aktiv weiterspielen will Rapinoe jetzt nicht mehr: „Mit einem tiefen Gefühl des Friedens und Dankbarkeit habe ich beschlossen, dass dies meine letzte Saison sein wird, in der ich dieses wunderschöne Spiel spielen werde“, schrieb der US-Star über ein Foto aus Mädchenzeiten. „Ich hätte mir nie vorstellen können, wie Fußball mein Leben für immer prägen und verändern würde – aber dem Gesichtsausdruck dieses kleinen Mädchens nach zu urteilen, wusste sie es schon immer.“