Wirbel nach WM-Finale: Spaniens Verbandsboss küsst Weltmeisterin auf den Mund

Ein Kuss von Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales auf den Mund der frischgebackenen Weltmeisterin Jenni Hermoso bei der Siegerehrung hat nach dem gewonnenen WM-Finale für Wirbel und Empörung gesorgt. Rubiales herzte und umarmte die spanischen Mittelfeldspielerin bei der Zeremonie nach dem 1:0-Sieg gegen England in Sydney am Sonntag. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie der spanische Verbandschef die 33-Jährige nach einer Umarmung und einem Kuss auf die Wange auch auf den Mund küsst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hat mir nicht gefallen“, sagte die Offensivspielerin dem spanischen TV-Sender La 1 angesprochen auf die Szene. Ihr war dabei anzumerken, dass ihr die gesamte Situation deutliches Unbehagen bereitet. In den sozialen Medien äußerten viele Nutzer deutliche Kritik am Verhalten des 45 Jahre alten Rubiales.

Die Spanierinnen hatten sich in Australien erstmals zum Weltmeister gekrönt. Das entscheidende Tor im Finale gelang Olga Carmona in der 29. Minute. Jenni Hermoso hätte die Begegnung im zweiten Durchgang frühzeitig entscheiden können. Sie scheiterte mit einem Handelfmeter jedoch an der englischen Keeperin Mary Earps (70.).