Zwei Favoriten, zwei Neulinge: Warum Gruppe E richtungsweisend ist

In dieser Gruppe geht‘s direkt richtig ab. Im zweiten Spiel treffen die USA und die Niederlande aufeinander, womit es zur Neuauflage des WM-Finals 2019 kommt. Mit dabei sind auch die Neulinge Portugal und Vietnam.

Das ist der Sportbuzzer-Guide zur Gruppe E.

Frauen-WM Gruppe E: Wer zieht in das Achtelfinale ein?

Die zweifach amtierenden Weltmeisterinnen aus den USA streben auch in Australien und Neuseeland nach dem Maximum: Sie wollen als erste Nation den dritten Titel in Folge gewinnen. Aber noch mal einen Schritt zurück: Vorher soll es erstmal der Gruppensieg sein. Obwohl mit Catarina Macario, Mallory Swanson und Sam Mewis drei starke Spielerinnen verletzungsbedingt fehlen, ist das Team von Trainer Vlatko Andonovski bestens besetzt.

Neben Stars wie Alex Morgan und Megan Rapinoe treten immer mehr junge Spielerinnen in Erscheinung. Expertinnen und Experten rechnen mit dem Durchbruch von Stürmerin Sophia Smith und Trinity Rodman. Für den Gruppensieg müssen die USA aber auch erstmal die Niederländerinnen schlagen, die nach der enttäuschenden EM mit ihrem neuen Trainer Andries Jonker zurück zu alter Stärke wollen. Der Kader ist mit Ausnahme der verletzten Rekordtorschützin Vivianne Miedema top besetzt, sodass wir uns am 27. Juli auf eine spannende Partie freuen können. Zwar findet das Spiel deutscher Zeit um 3 Uhr nachts statt, doch das Aufstehen dürfte sich lohnen.

Portugal und Vietnam gehören zu den Underdogs dieses Turniers – und sind dennoch nicht zu unterschätzen. So zeigte Vietnam gegen Deutschland Ende Juni eine ambitionierte Leistung. Portugal holte bei der EM einen 0:2-Rückstand gegen die Niederlande auf. Auch wenn sie die Partie schlussendlich verloren haben, zeigten sie ihr Potenzial.

Die Prognose: Auch wenn sicher viele auf Überraschungsmomente hoffen – in dieser Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit quasi gleich null. Die USA und die Niederlande werden das Achtelfinale souverän erreichen.

Frauen-WM Gruppe E: Auf diese Spielerin sollten Sie achten

In dieser Gruppe könnte man etliche Namen nennen, schließlich sind die Teams der USA und der Niederlande mit etlichen internationalen Top-Spielerinnen gespickt. Also schauen wir uns eine Portugiesin genauer an: Jessica Silva. Die 28-Jährige ist eine der erfahrensten Spielerinnen Portugals und der kreative Motor des Teams. Dabei hat sie auf Klub-Ebene schon eine kleine Odyssee hinter sich: In Portugal, Schweden, Spanien und den USA war sie bereits beschäftigt – seit einem Jahren läuft Silva für Benfica Lissabon auf.

Jessica Silva im Zweikampf mit Engländerin Niamh Charles. © Quelle: Getty Images

Sie ist das Gesicht einer aufstrebenden Mannschaft, die unter Trainer Francisco Neto einen ordentlichen Aufschwung erlebte. 2017 und 2019 traten sie gemeinsam bei der EM an, nun erstmals auch bei einer WM. Im vergangenen Jahr wurde sie mit ihrem beherzten Auftreten zum Fan-Liebling, die sie vor allem für ihre Tricks feiern.

Wussten Sie schon, …

… dass der vietnamesische Trainer Mai Duc Chung in seiner Heimat eine Legende ist? Hierzulande sind die Spielerinnen und das Trainerteam des WM-Underdogs ziemlich unbekannt, doch der Frauenfußball in dem südostasiatischen Land profitierte deutlich vom Engagement Chungs.

Beim ersten Länderspiel der Vietnamesinnen am 7. Oktober 1997 stand er bereits an der Linie. Obwohl er zwischendurch immer wieder andere Jobs hatte – unter anderem trainierte er auch zweimal die vietnamesischen Männer – kehrte er wieder zu seinem Herzensprojekt zurück.

Die Vietnamesinnen im Offenbach Stadion am Bieberer Berg. © Quelle: IMAGO/Lobeca

Mit der WM-Teilnahme löste das Team in Vietnam eine große Euphorie aus. Das zeigten die Fans auch beim Testspiel gegen Deutschland in Offenbach Ende Juni. Der 1:2-Anschlusstreffer Thi Thanh Nha Nguyen wurde so stark bejubelt, als wenn das Team gewonnen hätte.