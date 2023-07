Wie Deutschland schon am Sonntag das WM-Achtelfinale erreicht

Nach dem bärenstarken Turnier-Auftakt mit dem 6:0 gegen Marokko am vergangenen Montag will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft am Sonntag (11.30 Uhr/ARD) gegen Kolumbien nachlegen. Mit einem weiteren Erfolg wäre der Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bereits sicher. Die DFB-Auswahl führt die Tabelle vor ihrem zweiten Auftritt in Australien mit drei Zählern an. Dahinter folgen Kolumbien und Marokko, die ebenfalls jeweils drei Punkte auf dem Konto haben.

Mit einem Sieg am Sonntag würde sich die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mit dann sechs Zählern von ihren Rivalinnen absetzen und wäre nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe H zu verdrängen. Denn: Kolumbien und Marokko spielen am abschließenden Spieltag am kommenden Donnerstag gegeneinander. Selbst bei einer zeitgleichen deutschen Niederlage gegen Südkorea könnte nur eines der beiden Teams nach Punkten mit der DFB-Elf gleichziehen.

Spielt Deutschland gegen Kolumbien unentschieden, wird es komplizierter. Abhängig vom Ausgang der Partie zwischen Marokko und Kolumbien sowie dem deutschen Duell mit Südkorea könnte es zu Punktgleichheit zwischen zwei Teams kommen. Dann kommen zur Sortierung der Tabelle zunächst die Tordifferenz und dann die mehr erzielten Tore zum Tragen. Als dritte Instanz zählt der direkte Vergleich.

Brasilien und Frankreich mögliche deutsche Achtelfinal-Gegner

Klar ist: Für die beiden Achtelfinalisten aus der deutschen Gruppe geht es in der ersten K.o.-Runde gegen die weitergekommenen Mannschaften aus Gruppe F. Hier führt derzeit Frankreich das Tableau an. Dahinter folgen Außenseiter Jamaika und Brasilien.