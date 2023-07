Wie die US-Frauen um Morgan und Rapinoe den Titel-Hattrick schaffen wollen

Schon bei der Bekanntgabe des Kaders zeigte der US-Fußballverband, wie sich ein amtierender Weltmeister zu präsentieren hat. Es sind Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden höchstpersönlich, die die ersten Worte an das Team richteten. „Diese Frauen sind eine Inspiration für Amerikaner aller Altersklassen, unsere Familie mit einbezogen“, eröffnete der 80-Jährige, ehe Stars wie Sängerin Taylor Swift, Skifahrerin Mikaela Shiffrin oder Rapper Lil Wayne den Nominierten gratulierten.

Damit wurde klar: Dieses Team will in Australien und Neuseeland den dritten Weltmeistertitel in Folge gewinnen – und den fünften in der Geschichte. Im Fokus stehen abermals zwei Führungsspielerinnen, die sich mit dem US-Team bereits 2019 in Frankreich und 2015 in Kanada an die Spitze der Welt schossen und zu Ikonen des Sports wurden: Megan Rapinoe und Alex Morgan.

Rapinoes letzter großer Triumph?

Die 38-jährige Rapinoe ist einer der schillerndsten Stars im Fußball. Sie gewann zwei Mal den WM-Titel, holte Gold bei den Olympischen Spielen in London 2012 und Bronze in Tokio 2021, wurde 2019 FIFA-Weltfußballerin und schoss in bisher 199 Länderspielen 63 Tore. Was Rapinoe von anderen abhebt: Sie fällt eben nicht nur mit ihren beeindruckenden sportlichen Leistungen auf, sondern durch ihre polarisierende Art.

Leidenschaftlich kämpft sie für Gleichstellung, Gerechtigkeit und die LGBTQIA+-Community – und ist dabei nie verlegen, Missstände direkt auszusprechen. Allen voran für lesbische Frauen wurde sie mit ihrem Outing im Juli 2012 als eine der ersten Fußballerinnen zum Vorbild. „Ich habe immer noch Leute, die auf mich zukommen oder mir schreiben und sich bei mir bedanken, dass ich der Grund bin, warum sie sich nun selbst in Ordnung fühlen“, berichtet sie im Interview mit dem Time-Magazin.

Mit ihrer hartnäckigen Art konnte sie – gemeinsam mit Morgan – bereits einige Erfolge abseits des Platzes erzielen. Nach dem WM-Titel 2019 reichten 29 Spielerinnen eine Klage gegen den US-Fußballverband ein, weil sie genauso gut bezahlt werden wollten wie die Männer. Erst 2022 traf der Verband die Entscheidung: Beide A-Nationalmannschaften erhalten nun dasselbe. Damit wird die Gesamtpreissumme der Männer und der Frauen von den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 zusammengelegt und anschließend aufgeteilt. Dem US-Team ist es auch zu verdanken, dass die FIFA nun gleiche Bedingungen geschaffen sowie die Prämien für Frauen-Teams wesentlich erhöht hat. Während der Verband 2019 gerade mal 30 Millionen US-Dollar für alle Teams und Spielerinnen ausschüttete, sind es in diesem Jahr 110 Millionen Dollar.

Das reicht Rapinoe aber nicht. „Die Stimmung ist immer noch dieselbe, die Stimmung ist seit 100 Jahren dieselbe“, meint sie auf einem Medientag im Zuge der Vorbereitung und fügte an: „Ich möchte einfach ständig nach dem streben, was auch immer als Nächstes kommt.“ Das gilt auch für ihr Team, das sich nicht „auf seinen Lorbeeren“ ausruhe, vielmehr gehe es immer darum, den nächsten Schritt zu erreichen. Der letzte Schritt in ihrer einmaligen Karriere könnte ihr vierter WM-Titel sein – denn Rapinoe wird Ende des Jahres aufhören, wie sie nur wenige Tage vor dem Abflug nach Neuseeland verkündete. Fraglich ist allerdings, inwiefern sie dort sportlich in Erscheinung treten wird.

Insbesondere 2019 trug sie als Spielmacherin und sechsfache Torschützin maßgeblich zum Titel bei. Nun könnte sie das Team vielmehr als Mentorin unterstützen. Gleich mehrfach verletzte sich die Stürmerin im ersten Halbjahr 2023: Zunächst bremste sie eine Knöchelverletzung aus, anschließend hatte sie Probleme mit dem Unterschenkel. Nach eigenen Angaben ist sie nun pünktlich zum Turnierstart fit, was auch ihren Trainer Vlatko Andonovski freut, der das erste Turnier mit den US-Frauen spielt. „Sie ist eine der kreativsten Spielerinnen, die ich je gesehen habe, und eine wahre Gewinnerin“, sagte er.

Morgans erstes Turnier als Mutter

Dennoch führt die Verletzungsanfälligkeit der 38-Jährigen dazu, dass Andonovski sich in der Kapitäninnenfrage anders entschieden hat. Mittelfeldspielerin Lindsey Horan führt neben Star-Stürmerin Alex Morgan die Mannschaft an. Auch für die inzwischen 34-jährige Morgan ist es das vierte Turnier – aber das erste als Mutter. Im Mai 2020 brachte die 120-malige US-Torschützin ihre Tochter Charlie zur Welt. Nur sechs Monate später feierte sie ihr Comeback auf dem Platz.

Lindsey Horan ist Co-Kapitänin der US-Frauen. © Quelle: IMAGO/Action Plus

Seitdem versucht sie, ihr Leben als Sportlerin und Mutter zu vereinbaren und spricht öffentlich über die Schwierigkeiten. „Es ist definitiv viel schwieriger als ich erwartet hätte“, sagte sie der LA Times: „So sehr ich es auch liebe, Fußball zu spielen und das jeden Tag zu tun, so spiele ich jetzt für mehr als mich selbst.“ Deswegen erklärte sie im Dezember 2020 auch öffentlich, dass sie derzeit kein zweites Kind bekommen wolle, obwohl ihr Mann sich das wünsche.

Morgan zeigt sich dankbar über die Möglichkeiten, die sie heute hat und will sich deswegen in der National Women‘s Soccer League (NWSL) Players Association für weitere Verbesserungen einsetzen: „Ich habe hart dafür gekämpft, dass Sportlerinnen die Unterstützung und die Ressourcen bekommen, die sie brauchen, um auch nach der Geburt von Kindern an der Spitze zu bleiben.“

Und ihre zusätzliche Rolle, scheint auch ihren Spielstil verändert zu haben. So erklärte die 34-jährige zuletzt, dass sie das Spiel nun intensiver spüre. Die Stürmerin entwickelte sich vor allem in der letzten Saison bei ihrem Klub San Diego Wave FC von der Torjägerin zur Assistgeberin und setzte immer wieder andere in Szene.

Andonovski hat seinen ersten WM-Titel fest im Blick

Wer nun denkt, dass der Kader der US-Frauen ganz schön in die Jahre gekommen ist, liegt aber falsch. Hinter Rapinoe und Morgan warten bereits vielversprechende Talente. Die 23-Jährige Sophia Smith gilt als die mögliche Nachfolgerin von Morgan. Seit knapp zwei Jahren wirbelt sie mit den Portland Thorns die NWSL auf, konnte ihr Potenzial in der Nationalmannschaft aber noch nicht voll ausschöpfen. Begeistert zeigt sich Andonovski von der Jüngsten im Kader: Alyssa Thompson. „Sie ist eine aufregende Spielerin“, sagt er über die 18-Jährige, die sich vor allem durch ihre Schnelligkeit auszeichnet.

Insgesamt ist der Kader im Schnitt 29 Jahre alt und eine gute Mischung aus erfahrenen Spielerinnen wie frischen Gesichtern. Dass die eigentliche Kapitänin Becky Sauerbrunn wegen einer Fußverletzung ausfällt, ist ein herber Verlust, der an den Titelambitionen des Teams aber nichts ändert. „Wäre ich mit etwas weniger als einem dritten Sieg in Folge zufrieden?“, fragte Andonovski auf dem Medientag und antwortet lachend: „Absolut nicht.“

Die weltmeisterliche Inszenierung des US-Teams geht nebenbei während der gesamten Vorbereitung weiter: So wurde Alex Morgan vom US-Sender Fox Sports ordentlich in Szene gesetzt – mit der „Liberty Alex“, einer 20 Fuß hohen Statue der Stürmerin im Stil der Freiheitsstatue, die die 34-Jährige gehüllt in eine amerikanische Flagge mit dem WM-Pokal in der Hand zeigt. Vor der WM tourt die Statue erst durch North Carolina und Washington State, ehe sie während der WM am Fox Square auf der 6th Avenue in New York City stehen wird.

Die Statue ist ein weiteres Symbol für den Kampf, dem sich Rapinoe und Morgan seit Jahren annehmen – und der ist noch nicht beendet.