ARD und ZDF benennen Teams für Frauen-WM: Claudia Neumann als Kommentatorin dabei

Das ZDF wird nur mit einem kleinen Team zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen reisen. Vor Ort in Australien und Neuseeland ist der Sender mit einem achtköpfigen Redaktionsteam um Kommentatorin Claudia Neumann präsent. Neumann hatte zuletzt als erste Frau überhaupt in Deutschland das Champions-League-Finale der Männer zwischen Manchester City und Inter Mailand (1:0) in Istanbul kommentiert.

Weitere Kommentatoren für die Frauen-WM sind nach ZDF-Angaben Norbert Galeske, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen, die in Mainz bleiben. Das gilt auch für Moderator Sven Voss. Aus dem DFB-Quartier berichtet Lena Kesting.

Die ARD wird aus einem bestehenden Studio des NDR aus Hamburg senden. Als Moderator ist Claus Lufen vorgesehen, an seiner Seite als Expertin ist Nia Künzer. Christina Graf, Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer werden die Spiele kommentieren. Die ARD ist mit maximal 15 Personen vor Ort.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hatten sich vor knapp zwei Wochen die Live-Rechte an der Frauen-WM gesichert, nachdem lange keine Einigkeit mit dem Weltverband FIFA erzielt werden konnte. Insbesondere die Anstoßzeiten, die aufgrund der Zeitverschiebung in Australien und Neuseeland zumeist in den deutschen Vormittag oder Mittag fallen, gelten als eher unattraktiv für die TV-Anbieter. Die deutsche Mannschaft trifft in der Vorrunde auf Marokko (24. Juli, 10.30 Uhr), Kolumbien (30. Juli, 11.30 Uhr) und Südkorea (3. August, 12 Uhr).