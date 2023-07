﻿Frauenfußball auf dem Weg nach ganz oben?

Sydney. Langsam verschwindet die Sonne hinter dem Accor-Stadion in Sydney, als Zehntausende Menschen aus der Bahnstation Olympic Park strömen. Dumpfe, rhythmische Laute erklingen aus der Ferne. Eine Gruppe Frauen nähert sich. Sie hüpfen, schwenken ihre Schals in der Luft und erheben ihre Stimmen immer lauter, je näher sie dem Stadion kommen. Es ist die aktive Fangruppe der „Matildas“ – wie das Nationalteam Aus­tra­li­ens in Down Under genannt wird – angeführt von Alex.

Die Frau mit den lilafarbenen Haaren kann keine Sekunde stillstehen. Während sie spricht, wippt sie im Takt der Trommelschläge und singt immer wieder einige Worte mit. Für Alex ist in diesem Moment alles großartig: die Heim-WM, die Stimmung, die Gemeinschaft – und natürlich der Sport. Sie ist eine von 75.784 Zuschauerinnen und Zuschauern, die den 1:0‑Sieg der „Matildas“ gegen Irland sehen. Ein neuer Rekord.

„Es ist viel mehr los, als wir erwartet haben“: Australische Fans unterstützen ihre Mannschaft – die traditionell die „Matildas“ genannt wird. © Quelle: RND/Ranke

Mit 32 Teilnehmern größte WM – aber auch die beste?

Am 20. Juli hat die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Aus­tra­li­en und Neuseeland begonnen. Wenn es nach Fifa-Chef Gian­ni Infantino geht, wird das Turnier die „beste und größte WM aller Zeiten“. Zumindest die größte wird es in jedem Fall: Erstmals nehmen 32 Nationen teil. Vietnam, Sambia oder Haiti zählen zu den insgesamt acht Debütanten. Aber wird es auch die beste?

Die ersten Tage sind vielversprechend. 42.137 Fans sehen den emotionalen 1:0‑Auftaktsieg der Neuseeländerinnen gegen Norwegen in Auckland – noch ein neuer nationaler Höchstwert für ein Fußballspiel. 39,2 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner haben die Partie nach Angaben der Fifa zudem im Fernsehen verfolgt – vor 20 Jahren waren es zuletzt so viele gewesen. Trotz früher Anstoßzeiten schalteten auch in Deutschland jeweils mehr als eine Million Personen ein. Zu fünf von zwölf Partien kamen bisher mehr als 40.000 Menschen. Zum Vergleich: Vor vier Jahren bei der WM in Frankreich war das in sechs von 52 Matches der Fall gewesen.

Zwei Wochen lang wollen diese irischen Fans in Australien bleiben. © Quelle: RND/Ranke

Schon vor der WM wurde deutlich, dass der Frauenfußball die nächste Stufe erreicht hat. Die Bundesliga-Klubs blicken auf eine bemerkenswerte Saison mit neuen Zuschauerrekorden bei fast allen Vereinen zurück – nur ein Indiz dafür, dass der Vizeeuropameistertitel der DFB-Frauen 2022 nachhaltig etwas verändert hat.

„Ich habe durch das vergangene Jahr erstmals das Gefühl, dass sich alles so zusammenfügt, dass ein stabiles Fundament entstanden ist“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der WM im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Dazu zählt, dass immer mehr Spielerinnen unter professionellen Bedingungen arbeiten. Heißt: Trainingsplätze, medizinische Versorgung und Trainer verbessern sich stetig, auch die Gehälter steigen.

Fans finden Frauenfußball gut – unter einer Bedingung

Die Bundestrainerin führt den Erfolg vor allem auf sportliche Leistungen zurück. Immer mehr Fußballfans erkennen das höhere Niveau an – allerdings nur, wenn sie nicht wissen, dass Frauen gegen den Ball treten, suggeriert ein Bericht aus dem Fachblatt „Sport Management Review“:

Forscher aus Zürich und dem norwegischen Stavanger haben 600 Probanden und Probandinnen besondere Tore von Weltmeisterschaften und der Champions League vorgespielt – je fünf Tore von Männern und fünf von Frauen. Während die eine Hälfte die Tore mit gewohntem Bild sah, bekam die andere Hälfte die Videos nur verpixelt zu sehen, sodass das Geschlecht nicht sichtbar war. Das Ergebnis: Die zweite Gruppe konnte keinen Qualitätsunterschied erkennen, die erste hingegen schon. Daher schlussfolgern die Autoren, dass die schlechtere Bewertung des Frauenfußballs „auf Geschlechterklischees und Stereotypen“ beruht.

Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Aus einer Erklärung des DFB im Jahr 1955.

Das sei vor allem historisch gewachsen, erklären Fachleute. Noch bis 1970 galt ein offizielles Frauenfußball-Verbot des DFB, da unter anderem „im Kampf um den Ball die weibliche Anmut“ verschwinde, wie es in der Erklärung des Verbandes von 1955 heißt. Auch heute sind noch viele Menschen von klassischen Rollenbildern überzeugt und werten Frauenfußball daher ab, wie die Kulturwissenschaftlerin Almut Sülzle erklärt, die seit Jahren die Fankultur im Fußball erforscht. „Es geht nicht um das Spiel, sondern nur um das eigene Ego“, sagt sie im Gespräch mit dem RND.

Laut Sülzle empfänden viele Männer das Stadion als den letzten Raum in der Gesellschaft, „wo Männer noch so sind, wie sie eigentlich mal waren“, und fürchten durch die aufstrebenden Frauen um ihre Macht. Dazu gehört auch, dass im Männerfußball noch immer ein Wertekompass vorherrscht, in dem Heterosexualität als Norm erscheint – ganz im Gegensatz zum Frauenfußball. Viele Spielerinnen setzen sich öffentlich für die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, die Gleichstellung insgesamt oder LGBTQIA+-Themen ein und sind authentisch und nahbar. „Die Zuschauer kommen gern zu uns, weil es auch eine andere Atmosphäre ist“, sagt Voss-Tecklenburg.

In Sydney macht sich das WM‑Feeling breit

Am Samstagvormittag herrscht auf dem Rocks Market in Sydney reges Treiben. Auf den ersten Blick scheint es, als sei die WM hier noch gar nicht angekommen.

Doch mittendrin ist im Irish Pub James Squire eine große Leinwand aufgebaut. Es läuft das erste Spiel des amtierenden Weltmeisters USA. An einem Fass stehen Julia, Amanda und Carisa. Zwei von ihnen trinken schon Bier, während sie ihr Team skeptisch beobachten. Mit den Planungen für diesen Trip hatten die Studentinnen schon vor zwei Jahren begonnen. Nun sind sie endlich da.

Julia, Carisa und Amanda sind aus den USA zur WM gekommen, um den Weg ihres Teams zu begleiten. © Quelle: RND/Ranke

„Es ist viel mehr los, als wir erwartet haben“, sagt Amanda, die in der Nähe von Chicago lebt. Julia, die im selben Ort wohnt, war bereits 2015 bei der WM in Kanada und meint: „Das kann man nicht miteinander vergleichen.“ Sie berichtet davon, dass man damals kaum bemerkt habe, dass eine Weltmeisterschaft stattfindet. Jetzt habe sie es bereits bei der Abreise in den USA gespürt.

In einigen Tagen fliegen Julia, Amanda und Carisa weiter nach Neuseeland. Dort spielen die USA als Nächstes gegen die Niederlande und Debütant Portugal. Obwohl viele Expertinnen und Experten die USA als Topfavoriten auf den Titel sehen, ist Julia skeptisch. „Ich habe ein bisschen Angst“, meint sie und runzelt die Stirn. Der Pub zeigt, wie die meisten Bars in der Innenstadt, alle WM‑Partien. So richtig viel los war zwar bisher nur beim Eröffnungsspiel, berichtet eine Kellnerin, gut besucht war das James Squire aber trotzdem fast durchgängig.

TV‑Übertragung noch in kleinerem Umfang

An diesem Montag geht das Turnier nach langem Warten auch für die DFB-Frauen so richtig los: In Melbourne trifft die Mannschaft auf Debütant Marokko. Das ZDF überträgt die Partie, die um 10.30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen wird. Dass es dazu überhaupt kommen würde, stand allerdings lange infrage – bis vier Wochen vor Turnierbeginn drohte ein TV‑Blackout, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht die 10 Millionen Euro zahlen wollte, die die Fifa forderte.

Beim DFB hat das viele verärgert. „Im Männerfußball hätte es diese ungeklärte Situation so lange nicht gegeben“, sagt Voss-Tecklenburg. Erst durch die Europäische Rundfunkunion kam es zum Vertragsabschluss für Deutschland, Frankreich, England, Spanien und Italien.

Kritik an den öffentlich-rechtlichen Sendern: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. © Quelle: IMAGO/Beautiful Sports

Auch wenn die Rechtefrage rechtzeitig geklärt wurde, ist die Qualität der Übertragung nicht mit den Turnieren der Männer vergleichbar. ARD und ZDF haben mit insgesamt 23 Personen nur ein kleines Team nach Aus­tra­li­en geschickt. Der Großteil der Berichterstattung kommt aus Deutschland. Zudem werden nur 35 von 64 Spielen im Hauptprogramm gezeigt – die weiteren Partien gibt es lediglich im Live­stream. Ausführliche Nachberichterstattung oder Analysen gibt es auch nicht bei allen Spielen.

DFB-Frauen wollen nicht zu Retterinnen werden

Trotz aller Widrigkeiten ist der öffentliche Druck auf die Deutschen groß. Schließlich läuft im Männerbereich so gut wie nichts zusammen – und die Frauen sind das Aushängeschild des Verbandes. Das Team selbst will davon nichts wissen. „Es werden viele Themen von außen an uns herangetragen. Die sind intern für uns im Team nicht so präsent“, sagt Mittelfeldspielerin Svenja Huth der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Das gilt auch für das Thema Prämien. 30 000 Euro bekommt jede Teilnehmerin für die Gruppenphase, bei einem WM-Sieg winken 250 000 Euro, wie die Fifa Wochen vor dem Turnier bekannt gab. „Das ist eine Menge Geld. Das kann man auch mal so stehen lassen“, kommentierte Torhüterin Merle Frohms die Entscheidung des DFB, die Summe nicht aufzustocken, was öffentlich für Diskussionen sorgte. Schließlich hätten die Männer 400 000 Euro bekommen, hätten sie in Katar den Titel gewonnen.

Public Viewing in Brisbane: Im deutschen Fernsehen werden noch weniger Spiele gezeigt als bei Männer-Weltmeisterschaften. © Quelle: Getty Images

Das Thema Equal Pay könne man auf die kommenden Jahre verschieben, heißt es unisono von den DFB-Frauen. Vielmehr sei es entscheidend, die Bedingungen weiter zu verbessern. Dazu leistet das Team selbst einen Beitrag: Jede Spielerin spendet ein Prozent ihrer Prämie an die Organisation Common Goal für in­te­gra­ti­ve Mädchenfußball-Projekte in Deutschland.

Angerer: Frauenfußball lässt sich nicht mehr aufhalten

Eine angemessene Entlohnung wird allerdings entscheidend sein, wenn es darum geht, dauerhaft an den Aufstieg des vergangenen Jahres anzuknüpfen. Mittelfeldspielerin Lina Magull fordert daher ein Grundgehalt von 2000 bis 3000 Euro für alle Bundesliga-Spielerinnen.

Doch es braucht noch mehr. „Erfolge und Aufmerksamkeit durch Turniere sind natürlich das Zugpferd“, sagt Nadine Angerer, Weltfußballerin des Jahres 2013, im Gespräch mit dem RND in Sydney. „Jetzt ist die Möglichkeit, viel zu tun. Die Klubs müssen diesen Hype mitnehmen und proaktiv Sponsoren und Fans akquirieren“, fordert sie. Die 146-fache Nationalspielerin ist sich aber sicher, dass der Frauenfußball bereits einen kritischen Punkt überwunden hat: „Der Weg des Frauenfußballs ist nicht mehr aufzuhalten.“

Später am Abend sind es im winterlichen Sydney gerade noch zehn Grad. Auf dem Fanfest der Fifa trinken John und Louis einen Glühwein, während sie mit einigen Hundert Menschen England gegen Haiti schauen. Die beiden sind überrascht, wie gut Haiti sich wehrt, obwohl sie doch stark davon ausgehen, dass die „Lionesses“ den Titel holen.

Auch immer mehr Männer interessieren sich für Frauenfußball - auch John und Louis. © Quelle: RND/Ranke

„Die EM in England letztes Jahr war echt super“, sagt John und berichtet von großer Euphorie im Land. „Vor ein paar Jahren war ich der Meinung, dass man sich Frauenfußball nicht anschauen kann“, meint John und nimmt einen Schluck Glühwein. „Aber die Entwicklung ist wirklich beeindruckend.“

Für neun Monate leben die Jungs aus Birmingham in Sydney, um zu studieren. Gern hätten sie sich auch ein England-Spiel im Stadion angeschaut. Doch als sie sich endlich Tickets holen wollten, waren schon alle ausverkauft.