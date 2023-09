﻿Frauenfußball in Island: „Es gibt viele Mädchen, die uns nacheifern“

Vorm Spiel in Deutschland

Hier fing für sie alles an: Sveindis Jonsdottir begann ihre Karriere bei Keflavík IF.

Die isländischen Nationalspielerinnen sind mittlerweile Vorbilder für junge Mädchen im Land. Doch bis dahin war es ein weiter Weg. Vorm Nations-League-Spiel in Deutschland erklärt Sveindis Jonsdottir vom VfL Wolfsburg den Frauenfußball in ihrer Heimat - und was sich dort in den letzten zehn Jahren getan hat.

