﻿„Frauenfußball ist der ehrlichere Sport als Männerfußball – mit einem enorm positiven Image“

Millionen am Fernseher, Zehntausende in den Stadien und große Werbedeals. Rund um den Frauenfußball passiert gerade einiges. Robert Zitzmann von der Werbeagentur Jung von Matt Sports spricht über gute und schlechte Werbepartner und wieso Frauenfußball viel mehr als nur ein Sport ist.

Herr Zitzmann, die Fußball-EM der Frauen machte in Deutschland bessere Quoten als die Männer-WM, mehrere Bundesligisten lassen ihre Frauenteams in den großen Stadien spielen. Was ist los im Frauenfußball?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Frauenfußball hat in den letzten Jahren viel an notwendiger Basisstruktur hinzugewonnen und ist zudem ein globaler Motor für die Entwicklung des gesamten Genres Frauensport. Die Themen Diversität, Gleichberechtigung und Equal Pay, die über den Sport diskutiert und projiziert werden, sind gleichzeitig auch ein Thema für Wirtschaft und Gesellschaft. Auch durch diesen Diskurs sind Frauensport und Frauenfußball ein kraftvolles Mediensubjekt geworden, weit über den Platz hinaus. Weit bevor hierzulande TV-Quoten und Stadionbesuche in Rekordhöhe gewachsen sind, hatte der Frauenfußball bereits in vielen etablierten und aufstrebenden Fußballnationen ein großes Momentum. Sei es in den Profiligen Englands und Spaniens oder durch die mediale Omnipräsenz der Werteikonen der amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft rund um Megan Rapinoe oder Alex Morgan. Frauenfußball ist heute nicht nur der ehrlichere Sport als Männerfußball mit einem enorm positiven Image, es ist gleichzeitig auch viel mehr als nur Sport und verkörpert eine gesellschaftliche Bewegung.

Es geht also nicht nur um Sport?

Nein. Speziell im Vergleich zum Medienmagneten Männerfußball, der vor allem in den letzten zehn Jahren sportpolitisch immer mehr polarisiert hat und medial an Empathie verloren hat, besitzt der wachstumsstarke Frauenfußball eine unglaubliche Frische, Leichtigkeit, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit sowie eine zukunftsorientierte und visionsstarke Positivität, die auch für die Vermarktung der Plattform gegenüber Medien und Marken einen enormen Wert entwickelt hat. Frauensport ist vor allem im Sponsoring das glaubwürdigere gesellschaftliche Engagement, weil sein Wachstum einen unmittelbaren gesellschaftlichen Wert hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland sehen ...

In den USA ist Frauenfußball längst popkulturell verankert und historisch sogar der Ausgangspunkt für das kategorieübergreifende Wachstum der gesamten Sportart. Sowohl durch die Nationalmannschaft als auch durch die NWSL. Außerdem ist die Women‘s Super League in England ein strukturelles Vorbild, von dem wir lernen können und müssen. Dort ist Frauenfußball kein kommunikatives Freundschaftsspiel zum Weltfrauentag oder einmaligen Anlässen, sondern ganzjähriger Profisport mit zunehmender struktureller Augenhöhe. Ansonsten haben wir in Fußball-Deutschland theoretisch ein enormes Potenzial, mit und für Frauenfußball eine einzigartige Position im internationalen Vergleich einzunehmen. Nicht nur mit dem Erfolg der Nationalmannschaft, sondern auch durch die Bundesliga. Mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern haben wir ja bereits zwei Teams, die in der Champions League kontinuierlich für Aufmerksamkeit und Aufregung sorgen.

Kommt die Kommerzialisierung mit der Aufmerksamkeit?

Viele Wege führen nach Ruhm. Sponsoren können entweder als Investoren und Promotoren helfen, den Frauenfußball groß zu machen – wie am Beispiel und der Benchmark des Angel City FC –, oder sie bedienen sich einer gewachsenen Medialität, um mit ihrem Sponsoring schnelle Aufmerksamkeit und Sympathie einzukaufen. Darüber hinaus entstehen immer mehr spannende Markenbotschafterinnen rund um den Frauenfußball, die je nach Medium von TV bis Tiktok unterschiedliche Personengruppen erreichen. Und letztlich sorgt der mediale Aufschwung auch hoffentlich langfristig für einen Zuwachs im Vereins- und privat organisierten Sport, der ebenfalls volkswirtschaftlich relevant ist.

Und deshalb springen jetzt auch Sponsoren vermehrt auf?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Deutschlands führende Sponsoren müsste der Frauenfußball schon seit vielen Jahren auf der Agenda stehen. Zum einen, weil die mediale Reichweite kontinuierlich wächst und bislang noch günstig erwerblich ist im Vergleich. Zum anderen, weil es für werbetreibende Marken nicht nur um Aufmerksamkeit, sondern auch um Alleinstellung geht. Da sich die Mehrheit der Sponsoren im und mit Männerfußball beschäftigt, ist die Chance, im Frauenfußball positiv wahrgenommen zu werden, wesentlich höher. Und letztlich vereint die gesamte Kategorie Frauensport auch vieles, was Sponsoren in Zukunft brauchen und suchen werden: glaubwürdiges, inhärentes soziales Engagement. Oder kurz gesagt: Sponsoring mit Impact.

Bei anderen Sportarten sind die Großevents ein Highlight, doch dann versinkt die Sportart wieder in der medialen Versenkung. Was ist bei den Fußballfrauen anders?

Der sportliche Erfolg ist immer relevant. Die Handballer haben zu großen WM- und EM-Turnieren oft herausragende Einschaltquoten, die Eishockey-Jungs haben es bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gezeigt, was sportlich und medial möglich ist. Aber dieses Populärphänomen überträgt sich bislang nicht auf den jeweiligen Ligaalltag, sondern verbleibt als vergänglicher Sportpatriotismus. Umso mehr sind wir alle als Marktteilnehmer gefordert, die strukturelle Entwicklung von Frauenfußball zu echtem Profisport zu fördern und das jetzige Momentum nachhaltig zu manifestieren. Vorbild ist mit Sicherheit die globale Tennisszene rund um WTA und ATP. Dort haben auch die besten Frauen der Welt ganzjährig die Chance auf siebenstellige Preisgelder, genau wie ihre männlichen Kollegen.

Sie haben vom Image gesprochen. Hat sich Sponsoring verändert, geht es mehr um den Sponsor als Marke?

Wie gesagt: Sponsoring ist die beste Werbung für Marken, wenn es auch mehr als Werbung ist. Erst wenn sich Marken wirklich langfristig und mit echten Projekten im Sport und für Sportlerinnen und Sportler engagieren, verdienen sie sich auch ein besseres Image. Und die großen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Themen wie Gleichberechtigung, Klimaschutz, Weltfrieden und ökonomische Balance sind alles Themen, die auch für Sponsoren über die globale Plattform Sport kommunizierbar und sichtbar werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sehen Sie eine Chance auf Langfristigkeit?

Auf jeden Fall. Aber der Sport muss sich weiter verankern, strukturell und institutionell. Und es muss sich mittelfristig nicht nur eine mediale und politische Lobby, sondern auch eine echte Fan-Community bilden. Und es muss Medien geben, die am Ball bleiben. Sowie DAZN mit ihrem brandneuen und exklusiven Kanal für Frauensport. Oder mit Kultmarken wie Adidas, die aus erfolgreichen Sportlerinnen generationenübergreifende Ikonen machen können.

Sie haben die emotionale Krise zwischen Fans und DFB-Männern angesprochen, die auch am hohen Kommerzialisierungsfaktor liegt. Läuft der Frauenfußball Gefahr, zu kommerziell zu werden?

Nein. Vielmehr sollte es das Ziel des Frauenfußballs sein, kommerziell weiter zu wachsen und seinem originären Selbst- und Wertebild treu zu bleiben. Globale Superstars wie Serena Williams zeigen, dass auch Sportlerinnen wirtschaftlich erfolgreich und gleichzeitig gesellschaftlich relevant sein können. Kommerzialität ist also kein Problem, sondern eine Chance, wenn sie sich langfristig nicht in fehlende Nahbarkeit, Bodenständigkeit und Zugänglichkeit übersetzt.

Im Vorfeld der WM sehen wir nun Dynamiken, die Gleichberechtigung entgegenstehen. Saudi-Arabien sollte Sponsor werden und Supermodel Adriana Lima, die nicht als Fußballfan bekannt ist, ist offizielle WM-Botschafterin. Verspielt die Fifa gerade das Potenzial des Frauenfußballs?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fifa ist qua Konstitution kein unabhängiges Gremium, sondern ein Abbild der kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt unserer Welt. Dadurch entsteht unter anderem die Herausforderung, die unterschiedlichen Evolutionen von Menschenrechten, Kapitalismus oder auch Frauensport auf einen kommunizierbaren Nenner zu bringen, während gleichzeitig Werte gelebt und verteidigt werden und andererseits auch Wertentwicklungen gefördert werden. Speziell dort, wo wir aus westlicher Sicht noch gravierenden Nachholbedarf identifizieren. Die WM im letzten Jahr hat uns gelehrt, welch kommunikative Komplexität der Fußball heute stellvertretend für die Völkerverständigung auf sich vereint. Und bei aller Differenziertheit in der Betrachtung und Beurteilung der Vermarktung rund um die kommende Frauen-WM in Australien und Neuseeland lässt sich weiterhin feststellen, dass der offensichtliche Spagat zwischen Kommerz und Kultur weiterhin die emotionale Dehnbarkeit des Fans überfordert.

Was bedeutet Abbild der Welt in diesem Fall?

Wenn große Staaten miteinander Deals machen, wenn wir zum Beispiel aus den Emiraten Öl und Gas kaufen, aber die Fifa den Fußball dort nicht vermarkten darf, dann müssen wir uns schon fragen, mit wie viel Doppelmoral wir als Bürger, Konsumenten und Fußballfans morgens in den Spiegel schauen. Auch die deutsche Regierung wird nächstes Jahr die Europameisterschaft als Plattform gezielt nutzen, um internationale Wirtschaftsbeziehungen zu pflegen und sich als Gastgeberland und Marke selbst zu profilieren. So war es 1972 und so war es 2006, als auch wir die WM gekauft haben. Ob wir uns darüber hinaus als führende und weltweit abhängige Exportnation anmaßen sollten, unseren Handelspartnern fortan eine rein wertebasierte Außenpolitik mitzuteilen, kann leider nicht der Fußball beantworten.

Es gab viel Kritik, auch von Spielerinnen selbst, die sagten: Baut doch erst mal eure eigene Mannschaft auf, bevor ihr uns scheinheilig als Werbeflächen missbraucht.

Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir von außen verurteilen oder ob wir einladen, Veränderungen zu erzeugen. Das ist die Debatte der WM 2022 gewesen, die jetzt mit Blick auf Saudi-Arabien noch mal auf einem neuen Level neu geführt werden musste und muss. Wo kann der Sport Wegbegleiter sein für Veränderung? Und wo ist der Sport konsequentes und damit glaubwürdiges Vorbild, weil er Werte nicht nur vermarktet, sondern sie auch als Leit- und Handlungsbild umsetzt? Das gilt nicht nur für den Fußball und die Fifa, sondern für alle internationalen Sportverbände wie die Formel 1, die WTA und die ATP und nicht zuletzt auch das IOC. Und wenn wir da genau hinschauen: Profisport basiert auf Profit. Und den gab und gibt es eben auch in Russland, China und der arabischen Welt.