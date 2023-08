Alarmstufe Kreuzbandriss: Was sich im Frauenfußball verändern muss

„Ich habe mein Knie zerstört“, sagt Keira Walsh, nachdem sie im zweiten WM-Gruppenspiel Englands gegen Dänemark im Boden hängengeblieben war. Die Sorgen mit Blick auf die Diagnose waren groß. Expertinnen und Experten waren sich quasi sicher, dass sich die 26-Jährige das Kreuzband gerissen hat. Stattdessen lautete die Eilmeldung einiger britischer Medien tags darauf: Walsh hat keinen Kreuzbandriss. Nur neun Tage später stand die Mittelfeldspielerin im Achtelfinale gegen Nigeria 120 Minuten auf dem Platz, auch im Viertelfinale gegen Kolumbien spielte sie durch.

Auch wenn die Engländerin am Ende glimpflich davonkam, wird an ihrem Beispiel einmal mehr klar: Die Angst ums Kreuzband ist im Frauenfußball ein ständiger Begleiter. „Es ist beunruhigend, dass wir in einer Welt leben, in der man verkünden muss, dass es kein Kreuzbandriss ist“, schrieb die niederländische Nationalspielerin Vivianne Miedema in einem Gastbeitrag für das Portal The Athletic. Die Oranje-Rekordtorschützin verpasst das Turnier selbst, da sie sich im Dezember 2022 diese Verletzung zugezogen hatte. Und damit ist sie nur eine von etlichen Namen auf der Liste mit den unheilvollen drei Buchstaben: ACL (Anterior Cruciate Ligament – z. dt. vorderer Kreuzbandriss).

Auch Leah Williamson (England), Beth Mead (England), Marie-Antoinette Katoto (Frankreich) und 30 Spielerinnern gehören zu den Betroffenen. Die DFB-Frauen waren gleich doppelt gebeutelt. Während der Ausfall von Giulia Gwinn – es ist schon ihr zweiter Kreuzbandriss – schon länger klar war, verletzte sich Carolin Simon erst im letzten Testspiel vor der WM. Mit Blick auf die Krankenakten der Teilnehmerinnen fällt zudem auf: Kaum eine Spielerin ist bisher ohne Blessur an den Knien durch ihre Karriere gekommen. Die New York Times beschrieb das Ganze sogar als „Epidemie“.

Auch im Männerbereich gibt es zwar immer wieder schwere Kreuzbandverletzungen. Doch inzwischen ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen wesentlich öfter betroffen sind. Studien zufolge reißen sich Frauen fünf- bis siebenmal häufiger das Kreuzband als ihre männlichen Kollegen – auf tausend Spielstunden gerechnet. Woran liegt das?

Warum reißen sich Frauen häufiger das Kreuzband?

Die fehlende Professionalisierung ist noch immer einer der Hauptgründe für die schlimmen Verletzungen. Das gilt auch für Bundesliga-Klubs. Dr. Henning Ott hat als Mannschaftsarzt bereits für U-Nationalmannschaften des DFB, Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim gearbeitet. Im Gespräch mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), berichtet der Sportmediziner von dem engen Zeitplan der Hoffenheim-Spielerinnen. „Da blieb keine Zeit mehr, um noch extra Krafteinheiten zu machen“, sagt er. Stattdessen mussten die Spielerinnen nach dem Haupttraining vorrangig Nebentätigkeiten nachgehen, um ihr Geld zu verdienen. Für Ott steht daher fest: „Die Professionalisierung des Frauenfußballs ist ein Muss“.

Doch das bringt auch neue Probleme mit sich. Das Spiel der Frauen wurde in den vergangenen Jahren immer schneller und anspruchsvoller, die Spielpläne werden insbesondere aus Vermarktungsgründen immer umfangreicher. In diesem Jahr findet die WM zum ersten Mal mit 32 Teams statt und im September startet erstmals eine Nations League der Frauen. Welche negativen Auswirkungen das haben kann, zeigt das Beispiel des FC Arsenal. Mit Miedema, Mead, Williamson und Laura Wienroither rissen sich gleich vier Spielerinnen in der vergangenen Saison das Kreuzband, obwohl sie bereits unter besten Bedingungen trainieren. „Je schneller der Fußball wird, desto größer wird auch die Wahrscheinlichkeit für einen Kreuzbandriss“, erklärt Ott. Auch weil die „Trainingssteuerung die Besonderheiten der Frauen häufig noch zu wenig berücksichtigt.“

Dazu zählt zum einen die unterschiedliche Anatomie von Männern und Frauen. Das weibliche Becken ist etwas breiter, wodurch die Beine tendenziell eher x-förmig zueinanderstehen. „Frauen haben ein anderes Schuss- und Landeverhalten und springen mehr ins gestreckte Bein“, erklärt Ott. Zudem belasten Frauen ihre Beine beim Laufen von Kurven lediglich einseitig, während Männer beide Beine beanspruchen. Durch das fußballspezifische Training werde außerdem vorrangig der vordere Oberschenkel beansprucht, und der hintere vernachlässigt. Bedeutet: Ist der vordere Oberschenkelmuskel wesentlich ausgeprägter als der hintere, wächst die Wahrscheinlichkeit für einen Kreuzbandriss.

All das belastet in Summe die Kreuzbänder von Frauen wesentlich mehr als die der Männer – in diesen Punkten sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich einig.

Komplizierter wird es, wenn es um den weiblichen Zyklus geht. Kurz vor dem Eisprung komme es häufiger zu Verletzungen, da das Gewebe dann weicher sei, erklärt Ott. Das legt auch eine Untersuchung der Universität Lincoln, die 2021 veröffentlicht wurde, nahe. Das Ergebnis: Von 156 untersuchten Verletzungen bei 113 Nationalspielerinnen traten doppelt so viele Muskel- und Sehnenverletzungen in der späten Follikelphase auf (kurz vor dem Eisprung) als in der frühen Follikel- oder Lutealphase (die Zeit nach dem Eisprung). Ob zyklusbasiertes Training oder die Einnahme der Pille das Risiko verringere, sei aber umstritten. „Es gibt dafür keine Evidenz“, sagt Ott.

Wie kann das Verletzungsrisiko minimiert werden?

Nach Ansicht des Sportmediziners sei es im Frauenfußball daher am wichtigsten, das Athletiktraining weiter anzupassen und zu optimieren. Nur so könne man präventiv etwas gegen die Verletzungen tun. „Frauen müssen mehr im Maximalkraftbereich arbeiten“, schlägt der Sportmediziner vor. Dabei sollte insbesondere die hintere Oberschenkelmuskulatur und der Rumpf intensiver in den Fokus genommen werden. Auch die Veränderungen der Bewegungsabläufe, zum Beispiel bei der Landung nach einem Sprung, müssten verändert werden. Zyklusbasiertes Training sei seiner Erfahrung nach im Fußball eher schwierig, da es nahezu jedes Wochenende einen gleichwertigen Wettkampf gebe – anders als beispielsweise in der Leichtathletik, wo die Athletinnen auf wenige Höhepunkte pro Jahr hintrainieren.

Müdigkeit ist das größte Risiko für Verletzungen. Dr. med. Henning Ott , Sportmediziner und Orthopäde

Viel sinnvoller sei seiner Meinung nach ein positionsbezogenes Training. „Müdigkeit ist das größte Risiko für Verletzungen“, erklärt der Mediziner. Die Mannschaft sollte bei den Übungseinheiten daher nicht nur in Torhüterinnen und Feldspielerinnen aufgeteilt werden, sondern in die verschiedenen Mannschaftsteile. So brauche eine Außenbahnspielerin eine andere Ausdauer und viel bessere „Wiederholungsfähigkeit als eine Innenverteidigerin“. Nach Aussage von Ott wäre diese Veränderung „der Schlüssel“, um das Verletzungsrisiko insgesamt zu verringern.

Und der Sportmediziner hebt noch einen weiteren Punkt hervor: Regeneration. Mindestens neun bis zwölf Monate dauere normalerweise der vollständige Heilungsprozess bei Männern. „Wegen des per se erhöhten Verletzungsrisikos sollten Frauen sich noch strenger an diesen Zeiten orientieren“, sagt Ott. Diese lange Regenerationszeit sei wichtig, um die Rate der Zweitverletzung zu verringern. Laut Ergebnissen der Fifa-Study-Group zieht sich mindestens jede vierte Spielerin innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Kreuzbandriss zu – was das Karriereende bedeuten kann. „Es ist keine moderne Wissenschaft, dass Regeneration wichtig ist“, meint Ott. Das käme aber auch immer mehr bei den Trainern und Trainerinnen an. „In den Vereinen gibt es einen positiven Wandel“, berichtet er. Immer mehr Verantwortliche würden auf die endgültige Genesung ihrer Spielerinnen warten.

UEFA investiert in Forschung zu Frauen-Gesundheit

Darüber hinaus sind aber auch Investitionen in Forschung notwendig, um mehr über die Ursachen herauszufinden. Darum bemüht sich seit Anfang des Jahres auch die UEFA, die ein Experten-Panel für Frauen-Gesundheit gegründet hat. Auf Sportbuzzer-Anfrage antwortete ein Sprecher, dass dabei die vielen Kreuzbandrisse und zyklusbasiertes Training im Vordergrund stehen: „Unsere Gesellschaft brauchte etwas Zeit, um das zu verändern. Nun gehen wir diese Themen aber an.“ Ergebnisse gibt es derzeit noch keine aussagekräftigen, vielmehr gehe es darum, zunächst in ausgewählte Forschungsprojekte zu investieren.

„Die Forschung ist aber nicht ganz trivial“, meint Ott und erklärt damit, warum es noch einige Jahre dauern wird, bis man mit validen Ergebnissen rechnen kann. „Wir müssen uns bei Frauen mit ganz anderen Sachen beschäftigen.“