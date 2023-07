Kann die Weltmeisterschaft der Frauen dem Fußball in Down Under einen Schub geben?

Sydney. Erst kurz vor der WM sind die ersten Banner und die ersten Werbeveranstaltungen in Australien in Aktion gesprungen. An einem Sonntag im Juni wurde die Harbour Bridge in Sydney gesperrt, um Sportlerinnen und Bevölkerung zusammenzubringen. Auch die Berichterstattung in den australischen und neuseeländischen Medien war bis vor Kurzem verhalten. Rein die australische Ausgabe des „Guardian“ machte sich die Mühe, die einzelnen Teams, die an der Weltmeisterschaft teilnehmen, vorzustellen.

Während viele vor allem europäisch-stämmige Auswanderer bereits seit Wochen voller Vorfreude sind und viele bereits Tickets für die einzelnen Spiele erworben haben, wussten viele Australier:innen und Neuseeländer:innen bis vor Kurzem nicht, dass die WM überhaupt stattfindet. Bei vielen lag der Fokus rein auf der Saison der Rugby League und der Australian Football League (AFL). All dies zeigt, wie sehr der Sport nach wie vor das Stiefkind in den diesjährigen Gastgeberländern ist, in denen die beliebtesten Sportarten AFL, Rugby, Cricket und bei den Frauen Netball sind.

Als Kindersport im Kommen

Fußballvertreter haben in den vergangenen Wochen jedoch wiederholt die Hoffnung geäußert, dass die Weltmeisterschaft das Image des Sports in den Ländern verbessern und ihm als Zuschauersport einen Beliebtheitsschub verleihen wird. Das Potenzial dafür ist vorhanden, denn während der nationale Fokus auf Rugby, AFL und Cricket liegt, ist Fußball als Sportart für Kinder und Jugendliche außerordentlich beliebt. In Australien melden sich jedes Jahr über eine Million Spielerinnen und Spieler bei Fußballvereinen an, im Nachbarland Neuseeland sind es rund 150.000. Seit knapp zwei Jahrzehnten gibt es in Australien eine Liga für Männer und eine für Frauen – in denen auch das jeweils einzige professionelle neuseeländische Team spielt. Die anderen elf Mannschaften stammen jeweils aus Australien.

Doch der Funke der Begeisterung, den die verschiedenen Gruppen an Auswanderern einst entzündet haben, ist noch nicht auf die Mehrheit der Bevölkerung übergesprungen. Interne Skandale, Ausschreitungen von Fans wie auch einige peinliche Niederlagen – die australische Frauen-Nationalmannschaft, die im Land den Namen „Matildas“ trägt, verlor einst spektakulär gegen die Jungenmannschaft einer Highschool – haben dem Sport ein wenig professionelles Ansehen gegeben.

Im Australia Stadium in Sydney (Baujahr: 1999 / Zuschauer: 83 .500) wird das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen am 20. August 2023 ausgetragen. © Quelle: imago images/Action Plus

Viele Fußballfans schauen deswegen trotz der Distanz und dem großen Zeitunterschied auf die Teams in Europa und dabei vor allem auf die britischen Clubs. Hinzu kommt, dass die wenigen Top-Spielerinnen und -Spieler meist aus Australien und Neuseeland abgezogen werden, wo der Sport keine vergleichbar hohen Gehälter wie in Europa oder den USA bieten kann.

Hoffnung auf den „Cathy-Freeman-Moment“

Im Fall von Australien hat die Weltmeisterschaft nun jedoch den größten Star des Sports zurück ins Land geholt: Sam Kerr, die für den britischen Club Chelsea spielt, steht für die Australierinnen auf dem Platz. Sie ist ähnlich wie Ashleigh Barty im Tennis eine Zugkarte für die australischen Fans.

Auf Kerrs Schultern lastet derzeit eine große Verantwortung: Ist sie erfolgreich auf dem Platz, so könnte dies dem Stiefkind Fußball einen enormen Auftrieb im Land verleihen. Nicht umsonst titelte der „Sydney Morning Herald“ am Wochenende: „Kann die Matildas-Kapitänin Sam Kerr für einen Cathy-Freeman-Moment sorgen?“ Freeman war der Star der Olympischen Spiele im Jahr 2000 gewesen, die ebenfalls in Australien stattfanden.

Besondere Hoffnungern der australischen Frauenfußball-Nationalmannschaft liegen auf Sam Kerr. © Quelle: IMAGO/AAP

Auch Kerr wünscht sich nichts mehr als einen solchen „Cathy-Freeman-Moment“, um die Massen in ihrem Heimatland für ihren geliebten Sport zu begeistern. Sie selbst hat es in Interviews immer wieder zum Ausdruck gebracht. Auch in ihrem neuen Buch „My Journey to the World Cup“ schrieb sie über die indigene Sportlerin: „Ich habe sie so sehr geliebt.“ Sie sei so schnell und stark gewesen und habe den unglaublichen Druck, der auf ihr lastete, so gut gemeistert. „Ich habe ihr Rennen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney immer wieder und immer wieder angeschaut.“

Heimvorteil für „Matildas“ und „Ferns“

Auch in Neuseeland könnte die WM eine transformative Wirkung für den Sport mit sich bringen. In dem Land, in dem es mit dem Club Wellington Phoenix nur ein einziges professionelles Team gibt, haben sich immerhin 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Tickets für das erste Spiel der neuseeländischen Nationalmannschaft – der „Football Ferns“ – geholt, auch wenn die weiteren Ticketverkäufe so langsam anliefen, dass die Fifa Mitte Juli 20.000 Tickets verschenkte.

Doch die Aussichten für die „Ferns“ sind vermutlich wenig rosig. Viele erwarten, dass die Mannschaft, die sich als Gastgeber automatisch qualifiziert hat, bereits in der Vorrunde ausscheiden wird, nachdem sie in den vergangenen Jahren kaum ein Spiel gewonnen hat und mehrere Spielerinnen über Monate hinweg wegen Verletzungen nicht spielen konnten.

Die australischen „Matildas“ mögen da deutlich bessere Chancen haben, vor allem wenn der Heimvorteil zum Tragen kommt und die Massen hinter ihnen stehen. Außerdem haben die „Matildas“ in den vergangenen Monaten wichtige Erfahrungen sammeln und dabei auch Erfolge einheimsen können. Hatten sie im vergangenen Jahr noch 7:0 gegen Spanien verloren, so hat sich die Mannschaft inzwischen deutlich besser eingespielt und acht der letzten neun Spiele gewonnen, darunter Spiele gegen das schwedische und das englische Team. Die Trainerin der englischen Mannschaft Sarina Wiegman nannte die „Matildas“ in einem Interview sogar als eines der Teams, dem sie es zutrauen würde, die diesjährige Frauen-WM zu gewinnen.