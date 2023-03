﻿Frauensport im Fokus: Braucht es dafür wirklich einen eigenen Sender?

Lang verdiente Aufmerksamkeit

Ein Pro von Roman Gerth

Wissen Sie, welche TV-Übertragung die höchste Einschaltquote im vergangenen Jahr hatte? Es war weder ein Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar noch der erfolgreichste Tatort in 2022 – sondern das Finale der Fußball-Europameisterschaft der Frauen zwischen England und Deutschland. Das sahen am 31. Juli im Schnitt rund 17,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Im Januar dieses Jahres schalteten mehr Menschen beim Endspiel der weiblichen Tenniselite bei den Australian Open als bei dem der Männer ein. Die große Nachfrage nach Frauensportevents gibt es also nachweislich. Nur konsequent ist es daher, dass die Sportstreamingplattform DAZN nun einen Sender startet, der eben jene an einem Ort bündelt. Kostenlos als sogenannter Fast-Channel – frei empfangbar für Nutzerinnen und Nutzer von Smart-TV-Anbietern wie Waipu.tv oder Samsung.

Mehr „Sichtbarkeit und Attraktivität“ für Frauensport

Zwei Kanäle dieser Art hatte der Medienkonzern schon vor einiger Zeit an den Start gebracht. Während die teuer eingekauften Fußballrechte wie Bundesliga und Champions League der Männer weiterhin nur im kostenpflichtigen Abonnement zu sehen sind, werden dort Spiele aus anderen europäischen Ligen sowie Dokumentationen angeboten. Nun folgt also DAZN Rise als dritter derartiger Kanal, der einzig dem Frauensport vorbehalten ist.

Der Name ist Programm: Das englische Verb „rise“ heißt übersetzt „emporsteigen“ oder „sich erhöhen“, womit die Plattform auf die Entwicklung des Frauensports anspielen möchte. Mehr „Sichtbarkeit und Attraktivität“ brauche es, sagt Alice Mascia. Die Deutschland-Chefin des Streaminganbieters, die im Mai des vergangenen Jahres ihren männlichen Vorgänger Thomas de Buhr beerbt hat, verfolgt ein konkretes Ziel.

Das Interesse in Sportarten wie Fußball, in denen für Frauen noch immer deutlich schlechtere (infrastrukturelle und finanzielle) Rahmenbedingungen herrschen als für Männer, wächst stetig, in puncto Gleichberechtigung fehlt aber noch einiges. Das soll sich ändern. Der Weg dahin ist weit – und kann nur mittels medialer Aufmerksamkeit beschleunigt werden. Frauenmannschaften der Bundesliga-Klubs VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt ziehen regelmäßig in die großen Arenen der Männerteams – zu Recht, wie ein Blick auf die Ticketverkäufe zeigt, die sich in jüngster Vergangenheit enorm gesteigert haben.

Beim Bundesliga-Auftakt-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München (0 – 0) wurde mit 23.200 Zuschauenden vorläufig ein neuer Rekord aufgestellt.

Der FC Bayern München trägt seine Viertelfinalpartie in der Champions League der Frauen gegen den FC Arsenal in der Allianz Arena aus, erwartet dafür eine Rekordkulisse. Im Achtelfinale gegen den FC Barcelona im Dezember 2022 waren 24.000 Fans im Münchener Stadion vor Ort – gegen das Topteam aus London sollen es noch mehr werden. Die Begegnung am 21. März wird zugleich der erste Höhepunkt auf dem neuen DAZN-Sender sein. Der europäische Spitzenwettbewerb läuft schon seit 2021 kostenlos bei der Streamingplattform und parallel auf Youtube.

Weil sich zeigte, dass es Potenzial für Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen gibt, bündelt man nun weitere Angebote. Ein Teil des Senders wird ab September die Frauen-Bundesliga sein. Parallel zum bisherigen Medienpartner, dem ebenfalls kostenpflichtigen Telekom-Angebot Magenta Sport, hält DAZN künftig die Rechte dafür. Noch ein Beispiel für die finanziell reizvolle Zukunft des Frauensports. Pro Jahr fließen dann bald 5,17 Millionen Euro pro Jahr in die Kassen der Klubs, abzüglich eines Anteils für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Vermarkter der Rechte.

Reichweitentest: Wie gut lässt sich Frauensport verkaufen?

Zum Vergleich: Zuvor wurde nur eine Million jährlich erlöst. Das ist bei allem Respekt nur ein zarter Beginn, wo die Männer im Fußball doch Milliardenbeträge erhalten. Doch nur verdiente Aufmerksamkeit kann diese Einnahmen weiter steigern. Über den deutschen und internationalen Fußball hinaus werden etwa auch Frauenevents im Handball, Basketball, Hockey und Golf bei DAZN Rise zu sehen sein. Im Laufe der Zeit ist zudem geplant, das Rechteportfolio weiter auszubauen.

Die Rechnung dabei sieht wie folgt aus: Das Medienunternehmen testet, wie viel Reichweite aufgebaut werden kann – deshalb ist das Angebot kostenlos. Wenn Werbekunden bereit sind zu investieren, zahlt sich das auch monetär aus. Steht dem Ökosystem mehr Geld zur Verfügung, kann das wieder in den Sport reinvestiert werden. Auf diesem Wege profitiert der Frauensport immens, weil der Anbieter in einem Geschäftsbereich, der immer rentabler wird, mehr Geld für Rechte ausgeben wird. Daran anschließend steigen im Idealfall sowohl Professionalität als auch Erlösmöglichkeiten.

Natürlich sollte es irgendwann das Ziel sein, dass es nicht mehr nötig ist, DAZN Rise anzubieten, weil Frauen wie Männer in diesen Sportarten dann gleich gut vermarktet werden. Doch so lange ist dieser Kanal genau der richtige zur rechten Zeit.

Können wir nicht einfach nur über Sport sprechen?

Ein Contra von Chantal Ranke

Frauen verdienen Aufmerksamkeit. Das gilt im Sport genauso wie in allen anderen Bereichen. DAZN springt nun mit seinem Spartensender DAZN Rise auf ein aktuell wachsendes Geschäftsfeld: den Frauensport. Auf den ersten Blick wirkt das durchaus positiv, wie Roman Gerth bereits ausführlich erläutert hat. Doch auf den zweiten Blick drängt sich eine Frage auf: Müssen wir das Label „Frauensport“ immer noch vergeben?

Der Streaminganbieter ist mit dieser Idee nicht allein. In den sozialen Netzwerken gibt es einige Kanäle, die sich auf Sportlerinnen fokussieren, wie zum Beispiel „frauensport.inside“ vom NDR auf Instagram, um überhaupt eine Plattform zu bieten. Denn die wichtigsten Sportsendungen wie die „Sportschau“ (ARD) oder das „Sportstudio“ (ZDF) präsentieren nach wie vor überwiegend den Publikumsmagnet Männer-Bundesliga.

Zuschauer und Zuschauerinnen sind es daher seit jeher gewohnt, hauptsächlich Männersport zu sehen. Ein separater Sender, der sich auf Frauensport konzentriert, holt das Schaffen der Sportlerinnen vielleicht aus dem Schatten. Doch er belässt ihn dort, wo er ist: am Rande, fernab der öffentlichen Wahrnehmung. Vielmehr ist es Zeit, Frauen wie Männern gleich viel Zeit in der medialen Berichterstattung einzuräumen.

Frauen sorgen für die besonderen Momente

Denn mit Blick auf die vergangenen Monate lässt sich ziemlich sicher sagen: Es sind gerade Frauen, die für besondere Momente gesorgt haben. Sprinterin Gina Lückenkemper gewann bei den European Championships im August 2022 Gold über 100 Meter und mit der Staffel und ist das Gesicht der deutschen Leichtathletik. Biathletin Denise Herrmann-Wick überzeugte mit drei Medaillen bei der Heim-WM in Oberhof und beendet ihre Karriere als Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Und an Skifahrerin Mikaela Shiffrin führt schon seit Jahren kein Weg mehr vorbei. Nun ist sie durch ihren 87. Weltcup-Sieg die Erfolgreichste aller Zeiten und stellte den 34 Jahre alten Rekord des Schweden Ingemar Stenmark ein.

Schon mit 28 Jahren ist sie die Größte aller Zeiten: Skifahrerin Mikaela Shiffrin hat nunmehr 84 Weltcupsiege geholt. © Quelle: IMAGO/GEPA pictures

Die Integration ins Hauptprogramm kann dabei helfen zu zeigen, dass Frauensport mindestens genauso attraktiv ist wie Männersport. Das sieht man beim Biathlon und in der Leichtathletik ebenso wie beim Tennis oder beim Reiten. Und siehe da: Dort klappt es auch mit gleicher Bezahlung – schließlich wollen wir auch abseits des Frauentages über Equal Pay sprechen.

Viele Vorurteile gegenüber Sportlerinnen (besonders von Zuschauern) bestehen heute eben leider noch immer, gerade weil die breite Masse nicht die Möglichkeit hat, sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Dass das funktionieren kann, hat auch die Fußball-Europameisterschaft der Frauen im letzten Jahr eindrucksvoll bewiesen. Durch die Männer-WM im Winter ist im Sommer eine Lücke entstanden, die vielen Menschen die Chance eröffnet hat, Frauenfußball intensiver zu verfolgen. Bekanntermaßen mit großem Erfolg. Die starke Leistung des deutschen Teams bescherten der ARD und dem ZDF bessere Quoten als bei der Winter-WM der Männer – und mit dem EM-Finale Deutschland gegen England den Quotenhit des Jahres 2022.

Frauen-Bundesliga bekommt enormen EM-Booster

Zwar war die Skepsis darüber, wie sich der Frauenfußball nach Turnierende weiterentwickelt, groß, doch die aktuelle Saison der Frauen-Bundesliga profitiert immens vom Erfolg der EM. Bereits am siebten Spieltag waren so viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien gekommen wie in der gesamten Saison 2021/2022. Im Schnitt besuchen jede Woche rund 3057 Personen die Spiele. Im Vorjahr waren es gerade mal 846.

Ein gutes Beispiel für die Entwicklung ist Werder Bremen. Das Frauenteam gehört wahrhaftig nicht zu den Spitzenteams der Liga und spielt wie schon die letzten zwei Jahre um den Abstieg mit. Statt schlappen 370 Personen kommen nun pro Spiel durchschnittlich mehr als 4000 Personen ins Stadion. Im November 2022 spielte das Team, das seine Heimspiele sonst auf „Platz elf″ austrägt, sein erstes Spiel im Weserstadion vor mehr als 20.000 Zuschauenden. Insbesondere in der Ostkurve, die Heimkurve der Werder-Fans, sorgten die Ultras ordentlich für Stimmung.

Die Ostkurve ist voll: Fans von Werder Bremen feuern das Frauenteam im Spiel gegen den SC Freiburg Ende November an. © Quelle: picture alliance/dpa

Auch die Skispringer und Skispringerinnen zeigen, wie es gehen kann. Frauen sind erst seit 2011 im Weltcup vertreten, 2014 das erste Mal bei den Olympischen Spielen. Gemeinsame Wettbewerbe gab es bisher selten. Dass darin aber ordentlich Kraft steckt, sieht man durch den Weltcup in Willingen. Tausende bejubelten sowohl die Sprünge der Frauen als auch der Männer. Allen voran Katharina Althaus sorgte in dieser Saison mit vier WM-Medaillen und sechs Weltcupsiegen für Begeisterung. In Willingen wäre sie mit ihren beiden Sprüngen im ersten Wettkampf in der Konkurrenz der Männer sogar auf Platz vier gelandet.

Frauensport kann man sich nicht ansehen? Von wegen!

So viel zur beliebten These: „Frauensport kann man sich ja nicht angucken.“ Diesen Satz kann ich nicht mehr hören. Denn er ist vor allem eins: geprägt durch veraltete Rollenbilder. Letztendlich geht es aber nicht darum, die Leistungen zu vergleichen. Jede und jeder für sich steckt einen immensen Aufwand in die Sportkarriere. Vor allem dann, wenn Sponsoren nicht gerade Schlange stehen, wie es in der Realität häufig der Fall ist.

TV- und Streaminganbieter sollten daher mutig sein und Frauen- und Männersport gleichberechtigt ins reguläre Programm aufnehmen. Frauen müssen nicht nur in der Politik, in Vorständen oder in Talkshows präsent sein, um wahren gesellschaftlichen Wandel zu gestalten, sondern eben auch im Sport. Ein eigener Frauensportsender verfehlt daher seinen Zweck.

Denn im Kern geht es hier unabhängig vom Geschlecht um eins: Titel und Medaillen, Gewinner und Verlierer. Können wir nicht also einfach nur über Sport sprechen?