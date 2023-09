Lob für Rot gegen eigenen Spieler: Streich mit erstaunlicher Fair-Play-Geste

Für den gerne mal motzenden Freiburg-Trainer Christian Streich war eigentlich alles angerichtet, um im Anschluss an das Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Dortmund gegen Schiedsrichter Tobias Stieler zu wüten: Schließlich stellte der Referee in der 83. Minute mit Nicolas Höfler einen von Streichs Topspielern nach VAR-Eingriff vom Platz. Höfler hatte Marcel Sabitzer beim Stand von 2:2 in einem Mittelfeld-Zweikampf mit der offenen Sohle gegen den Knöchel getreten. Stieler zeigte erst Gelb, korrigierte sich dann nach Studium der Videobilder auf Rot. Freiburg verlor das Spiel anschließend noch mit 2:4. Eigentlich genug Stoff für den Freiburg-Coach, um sich nach dem Spiel aufzuregen – doch Streich zeigte eine erstaunliche Fair-Play-Geste.

Der 58-Jährige machte Stieler keinen Vorwurf – ganz im Gegenteil. „Die haben Druck, die haben nur einen kurzen Moment, um es zu sagen“, sagte Freiburgs Coach über die Unparteiischen und zeigte Verständnis. „Der Herr Stieler hat korrekt entschieden - so schlimm es für uns ist“, meinte Streich.

Streich: „Es ist brutal“

Zwei Wochen nach der 0:5-Klatsche beim VfB Stuttgart kassierten die Freiburger trotz einer ordentlichen Leistung den nächsten Rückschlag in der Bundesliga. Streich zeigte sich schwer enttäuscht darüber: „Das Ergebnis entspricht nicht dem Spielverlauf. Es ist brutal für uns, weil wir besser waren als dieses Ergebnis. Aber wir müssen damit leben“, sagte der emotionale Coach: „Es tut brutal weh, dass du dieses Spiel so verlierst.“ Er brauche erst einmal einen Tag, um das zu verarbeiten. Die Schiedsrichterleistung sei nicht Schuld daran: „„Er hat überhaupt korrekt und gut gepfiffen“, lobte Streich den Referee Stieler.