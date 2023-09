Freiburg feiert Matchwinner Philipp: „Er macht es überragend“

Zum Schluss musste der SC Freiburg noch einmal zittern. Nach dem 3:2, das Maximilian Philipp in der 86. Spielminute erzielt hatte, rannte Olympiakos Piräus noch einmal an. Wie schon nach den beiden ersten Freiburger Toren drängten die Gastgeber im Auftaktspiel des SCF in der Europa League auf den Ausgleich. Doch die Führung hatte Bestand, Freiburg durfte über den Auftaktsieg jubeln – und konnte den Matchwinner feiern. „Maximilian Philipp hat ein super Tor geschossen“, schwärmte Trainer Christian Streich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei durfte sich Streich auch selbst beglückwünschen: Philipp war erst elf Minuten vor dem spielentscheidenden Treffer eingewechselt worden. Der Joker stach. „Er macht es technisch überragend. Milli (Philipps Spitzname, Anm. d. Red.) ist ein sehr, sehr guter Fußballer“, lobte Streich.

Auch Philipp selbst war nach seinem so wichtigen Treffer glücklich: „Dass ich so einen Input hatte, mit dem goldenen Tor, ist Wahnsinn“, sagte Philipp bei RTL+. „Ich bin stolz, wie wir gekämpft haben.“ Dabei sah es lange nicht nach einem Sieg aus. Die vorherigen Treffer durch Roland Sallai und Vincenzo Grifo konnten die Gastgeber jeweils durch Ayoub El Kaabi kontern. „Brutale Fans, brutales Stadion. Eine sehr gute Mannschaft“, befand auch Philipp. „Das ist kein Zuckerschlecken, das ist Europa League.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Philipp darf auf Startelf hoffen

Für den vom SC Freiburg ausgeliehenen Offensivmann war es sein zweites Joker-Tor nach dem Wechsel aus Wolfsburg – Philipp hatte schon am ersten Spieltag gegen Bremen das entscheidende 1:0 erzielt. Streich deutete jedoch an, dass sich an Philipps Status schon bald etwas ändern könnte: „Wenn jemand von der Bank kommt und macht Tore, soll er demnächst auch von Anfang an kommen.“