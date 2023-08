DFB ehrt zwei BVB-Talente mit Fritz-Walter-Medaille

Mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold sind Youssoufa Moukoko (U19, Jahrgang 2004) und Paris Brunner (U17, Jahrgang 2006) von Borussia Dortmund ausgezeichnet worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekanntgab, gehen die beiden ersten Plätze an der Revierklub. Brajan Gruda vom 1. FSV Mainz (U19) und Noah Darvich vom FC Barcelona (U17) wurden jeweils mit Silber ausgezeichnet. Bronze ging an Umut Tohumcu von der TSG Hoffenheim (U19) und Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 (U17).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Alle sechs Jungs haben uns imponiert, sie haben ihre Trainer überzeugt und, am wichtigsten, ihre Mitspieler besser gemacht. Für alle gilt: Sie haben entscheidend zum Erfolg ihrer Teams beigetragen. Unsere Hoffnung ist, dass sich alle Spieler im Profifußball etablieren, so wie es vielen ihrer Vorgänger gelungen ist. Dass sie das Potenzial dafür haben, haben sie mit ihren Leistungen eindrucksvoll bewiesen“, wird Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, in einer Mitteilung zitiert: „Youssoufa zum Beispiel ist auf einem guten Weg, sich in einer deutschen Topmannschaft dauerhaft zu etablieren. Paris hat in der Youth League und bei der U 17-EM gezeigt, dass er in großen Spielen den Unterschied machen kann.“





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige