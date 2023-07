FSV Braunfels gegen Eintracht Frankfurt live im TV und Online-Stream

Am Samstag (15.30 Uhr) steht das erste Testspiel in der Amtszeit von Dino Toppmöller an. Eintracht Frankfurt testet im ersten Spiel der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gegen Amateurklub FSV Braunfels. Bevor es für die SGE vom 23. Juli bis zum 30. Juli ins Trainingslager nach Windischgarsten geht, stehen zwei weitere Testspiele an.

Es warten mit der TSV Steinbach Haiger (18. Juli) und SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (22. Juli) ebenfalls zwei Amateurklubs. Den letzten bislang feststehenden Test vor dem Bundesliga-Start, wo es direkt zum Derby gegen SV Darmstadt 98 (20. August) kommt, bestreiten die Hessen gegen Premier-League-Klub Nottingham Forest (5. August).

Wie sehe ich das Testspiel FSV Braunfels gegen Eintracht Frankfurt live im TV?

Sky Sport News zeigt die Partie zwischen Braunfels und Eintracht Frankfurt am Samstag ab 15.15 Uhr live.

Wird das Testspiel zwischen dem FSV Braunfels und Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen?

Nein, das Testspiel zwischen Braunfels und Eintracht Frankfurt wird es nicht im Free-TV zu sehen geben. Lediglich der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie.

Kann ich FSV Braunfels gegen Eintracht Frankfurt im Livestream verfolgen?

Auch online überträgt Sky das Testspiel zwischen Braunfels und Schalke live. Über Sky Go und WOW TV (ehemals Sky Ticket) [Anzeige] könnt ihr den Livestream mitverfolgen – ebenso bei Eintracht TV. Alle Optionen sind kostenpflichtig, allerdings braucht ihr für WOW kein langfristiges Abo abzuschließen.