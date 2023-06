Möglicher Füllkrug-Rekord und Flick-Bilanz: Zahlen und Fakten vor dem Spiel in Polen

Die Stimmung rund um die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem 3:3 gegen die Ukraine im 1000. Länderspiel getrübt. Mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft in einem Jahr muss sich das DFB-Team deutlich verbessern. Die erste Gelegenheit dafür bietet sich am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Gastgeber Polen. Die DFB-Bilanz nach 1000 Partien ist positiv: Es gab 578 Siege, 208 Unentschieden und 214 Niederlagen. 2253 Tore wurden erzielt, 1177 Gegentreffer kassiert. Ein Blick auf weitere Zahlen und Fakten über den Bundestrainer, den Kader und den kommenden Gegner.

Bundestrainer

Die Bilanz von Hansi Flick ist nach 22 Länderspielen unter seiner Leitung mit zwölf Siegen, sieben Remis und drei Niederlagen weiterhin positiv. Der 58-Jährige konnte aber an seinen Bundestrainer-Startrekord von acht Siegen nicht mehr anknüpfen. In den folgenden 14 Länderspielen gab es nur noch vier Siege. In diesem Jahr gab es in den ersten Testspielen Richtung Heim-EM 2024 ein 2:0 gegen Peru, ein 2:3 gegen Belgien und am vergangenen Montag in Bremen das 3:3 gegen die Ukraine.

Polen

In 21 Partien gegen Polen gab es nur eine Niederlage für die DFB-Auswahl. Diese liegt fast neun Jahre zurück. Vor 56 924 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion in Polens Hauptstadt Warschau, wo auch jetzt wieder gespielt wird, verlor das Weltmeister-Team des damaligen Bundestrainers Joachim Löw in der EM-Qualifikation mit 0:2. Abwehrspieler Antonio Rüdiger war auch vor neun Jahren dabei und musste sich in Zweikämpfe gegen Robert Lewandowski beweisen. In der Gesamtbilanz stehen dazu 13 deutsche Siege und sieben Unentschieden.

Kader

Interimskapitän Joshua Kimmich ist mit 77 Länderspielen der erfahrenste Akteur im DFB-Aufgebot. Dahinter folgt mit 66 Länderspielen Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan von Manchester City, der beim 3:3 gegen die Ukraine noch gefehlt hatte. Auf sein Länderspiel-Debüt wartet weiter Abwehrspieler Malick Thiaw vom AC Mailand.

Torschützen

Der angeschlagene Leipziger Timo Werner, der auch gegen Polen erneut ausfallen wird, ist mit 24 Toren der erfolgreichste Schütze im Aufgebot von Hansi Flick. Weitere vier Akteure können ebenfalls eine zweistellige Trefferzahl vorweisen: Ilkay Gündogan (17), Leon Goretzka (14), Kai Havertz (13) und Leroy Sané (11).

Tor-Serie

Größter Garant für Tore ist im DFB-Team aktuell Niclas Füllkrug. Der Angreifer von Werder Bremen kommt auf sieben Tore in sieben Länderspielen. Der 30-Jährige traf zudem in jedem der letzten fünf Länderspiele. Das war vor ihm nur Max Morlock, Gerd Müller, Klaus Fischer und Andreas Möller gelungen. In sechs Länderspielen am Stück traf noch kein DFB-Nationalspieler.