Füllkrug wirbt um Vertrauen für Flick: „Klappt nicht auf Knopfdruck“

Die deutsche Nationalmannschaft bleibt auch nach dem bitteren Vorrundenaus bei der Weltmeisterschaft in Katar hinter den Erwartungen zurück. Auch die Kritik an Bundestrainer Hansi Flick wächst. Inmitten der sportlichen Krise des DFB-Teams hat Torjäger Niclas Füllkrug nun um Vertrauen für seinen Auswahlcoach geworben. „Hansi Flick hat eine ganz klare Idee, auf die Idee muss man als Spieler und als Fan vertrauen“, sagte der 30-Jährige der Bild am Sonntag. Das Team arbeite an sich, um wieder Spiele zu gewinnen. „Aber das klappt nicht auf Knopfdruck“, sagte Füllkrug.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den vergangenen 15 Länderspielen waren der DFB-Auswahl mit Flick nur vier Siege gelungen. Zuletzt musste sich die die Nationalmannschaft mit einem 3:3 gegen die Ukraine begnügen, vier Tage später setzte es ein 0:1 in Polen. Füllkrug versicherte jedoch, er sehe eine Entwicklung beim DFB-Team und verstehe die Kritik am Bundestrainer nicht. „Ich sehe Hansi als jemanden, der immer wieder versucht, die Dinge anzugehen, immer wieder neue Wege finden will, sehr akribisch daran arbeitet“, sagte der Angreifer von Werder Bremen. Flick sei „sehr kommunikativ“.

Um dem Negativtrend entgegenzuwirken wolle Füllkrug mit der Mannschaft wieder „eine absolute Einheit“ bilden, wie es zu Weltmeister-Zeiten beim Turnier 2014 der Fall gewesen sei. „In den meisten Fällen sind wir selbst der entscheidende Faktor, wie das Spiel ausgeht“, so der Angreifer. „Da müssen wir konsequenter sein, um das Spiel früh genug in unsere Richtung zu lenken, ohne dem Gegner Luft zu lassen.“ Einen versöhnlichen Abschluss des bislang holprigen Länderspiel-Dreierpacks im Juni können Füllkrug und Co. am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien (20.45 Uhr, RTL) feiern.