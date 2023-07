Für Rekord-Ablöse: RB Leipzig holt Stürmer aus Frankreich

RB Leipzig hat die Verpflichtung von Angreifer Lois Openda perfekt gemacht. Wie die Sachsen am Freitagnachmittag bekanntgaben, wechselt der 23-Jährige vom französischen Erstligisten RC Lens in die Messestadt. In Leipzig erhält der Stürmer einen Vertrag bis 2028 und wird künftig mit der Rückennummer 17 auflaufen.

„Wir freuen uns, dass wir heute mit Loïs Openda unseren absoluten Wunschspieler im Sturm vorstellen können! Es ist in den vergangenen Tagen viel über diesen Transfer spekuliert worden, und ob eine Einigung erzielt werden kann oder nicht“, wird Leipzig-Boss Max Eberl in der Vereinsmitteilung zitiert: „Das Ergebnis ist: Wir haben die Gespräche mit Lens auf Augenhöhe und konstruktiv, aber hart in der Sache geführt und am Ende eine Lösung gefunden, von der wir überzeugt sind, dass sie in jeder Hinsicht fair ist.“

Bei der Ablösesumme seien die Leipziger laut Eberl im „geplanten Rahmen“ geblieben. Dem Vernehmen nach liegt diese bei einem Sockelbetrag in Höhe von 40 Millionen Euro zuzüglich fünf Millionen an Bonuszahlungen. Damit wäre der belgische Nationalspieler vor Dominik Szoboszlai (kam 2020 für 36 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig, jetzt FC Liverpool) der teuerste Neuzugang der Leipziger Klubgeschichte.

Der Leipzig-Chef schwärmt: „Loïs spielt sehr geradlinig und immer mit Zug zum Tor, egal ob als zentraler Stürmer oder über die Flügel. Neben seiner Schnelligkeit ist vor allem seine Variabilität im Abschluss eine enorme Qualität von ihm, denn er kann Tore mit rechts, links oder per Kopf erzielen. Zudem hat er mit seinen erst 23 Jahren natürlich noch viel Entwicklungspotenzial und wird bei uns in den kommenden Jahren noch stärker werden. Unsere Fans können sich auf einen besonderen Spieler freuen!“

Openda ist ein echtes Sturmjuwel. Der 23-Jährige erzielte in der vergangenen Saison in 38 Ligue-1-Spielen stolze 21 Treffer – und das, obwohl der Jung-Nationalspieler erst kurz vor der Saison vom FC Brügge nach Lens gewechselt war. Der 1,77 Meter große Mittelstürmer wird Nkunku vor allem wegen seiner Schnelligkeit gut nachfolgen können.