﻿„Für sie ist der Himmel die Grenze“: über die Rekordjagd von Skistar Mikaela Shiffrin

Manchmal, so hat Mikaela Shiffrin vor einiger Zeit erzählt, denkt sie auf der Skipiste noch immer an ihren tragisch verstorbenen Vater. Dann hört sie das Wort „Fokus“, das er ihr beim Skifahren immer wieder gesagt hat. Jeff stürzte vor inzwischen fast drei Jahren bei Handwerks­arbeiten vom Haus der Familie im US-amerikanischen Colorado. Shiffrin hatte eine sehr enge Beziehung zu ihrem Vater, der sie im alpinen Skizirkus oft begleitete. Und der gemeinsam mit Mutter Eileen die Grundlage dafür legte, dass Shiffrin jetzt als „Jahrhundert­skiläuferin“ gilt.

Mit 82 Weltcupsiegen hat die sechsmalige Weltmeisterin, viermalige Gesamtweltcup­siegerin und zweimalige Olympia­siegerin den Rekord ihrer Landsfrau Lindsey Vonn als erfolgreichste alpine Skirenn­läuferin aller Zeiten eingestellt. Nach dem Stress der letzten Wochen mit fünf Siegen in sieben Rennen binnen 15 Tagen pausierte Shiffrin bei den Weltcups von St. Anton. Am Freitag kehrte die Gesamt­weltcup-Spitzen­reiterin zurück. In der Abfahrt in Cortina belegte sie beim Sieg der Italienerin Sofia Goggia und Rang drei für Kira Weidle (Starnberg) Platz vier. Nächste Chancen, den Frauen­rekord alleine zu halten: eine weitere Abfahrt an diesem Samstag und der Super-G am Sonntag.

Auf der Abfahrt von Cortina d’Ampezzo reichte es für Shiffrin noch nicht zum alleinigen Rekord. © Quelle: Getty Images

Shiffrin hat auch Männer­bestwert von Stenmark im Visier

Es dürfte zudem nur eine Frage der Zeit sein, bis sie die Bestmarke für Frauen und Männer von Ingemar Stenmark (86 Weltcup­siege) bricht. Das glaubt auch die schwedische Skilegende selbst, die den Bruch der Schallmauer von „über 100 Siegen“ für möglich hält. „Für sie ist der Himmel die Grenze“, hat Vonn gesagt. Schließlich ist Shiffrin erst 27. Sie gehört in allen Disziplinen vom Slalom bis zur Abfahrt zur Weltspitze. Ihre tänzerisch-leichte Art, Ski zu fahren, ist einzigartig.

Bei der Suche nach den Gründen kommen wieder ihre Eltern Jeff und Eileen ins Spiel. Die passionierten Skifahrer stellten Mikaela in ihrer Heimat Vail früh auf die Bretter. Im Pulverschnee der Skihochburg Colorado lernte sie die feinfühligen Schwünge. Und später, als Mikaela in einem Skiinternat in Vermont übte, perfektionierte sie an den dortigen Eishängen den gnadenlosen Kanteneinsatz. Vor allem jagten ihre Eltern sie in der Jugend nicht in eine Vielzahl von Rennen. Es ging ihnen um den Spaß am Skifahren – und der ist Shiffrin geblieben.

Saison­abbruch nach Tod des Vaters

Rekorde sind nicht die entscheidende Motivation für diese Ausnahme­sportlerin. „Es geht darum, sich immer weiter zu verbessern. Das verstehen nur Aktive. Wenn man im Training geile Schwünge zieht, bringt das mehr Befriedigung als ein Sieg. Es ist der Drang nach dem perfekten Schwung“, hat es ihr Manager Kilian Albrecht im Interview mit dem „Standard“ beschrieben.

Dabei waren die vergangenen drei Jahre nicht einfach für Shiffrin: Nach dem Tod ihres Vaters brach sie die Saison ab, litt unter Rücken­verletzungen und erlebte bei den Olympischen Winterspielen von Peking, wo sie bei sechs Starts keine Medaille gewann, die bitterste Enttäuschung ihrer Karriere.

Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind das Traumpaar der Skiszene. © Quelle: S.Jansen/M.Kainulainen/dpa/Lehtikuva/dpa

„Ich werde hoffentlich nie wieder etwas für selbst­verständlich halten“, hat Shiffrin gesagt. Aus dem Tal heraus­geholfen hat ihr die Beziehung zum norwegischen Weltklasse­skifahrer Aleksander Aamodt Kilde. Was von außen kitschig wie von Hollywood inszeniert ausschaut, bestätigen Freunde als echte Liebe. In der Trauerphase nach dem Tod ihres Vaters kam Shiffrin in Kontakt mit Kilde. Aus langen Gesprächen wurde das Traumpaar der Skiwelt. Auf Ins­ta­gram bezeichnete Shiffrin ihren Liebsten jüngst als „meinen König, der mir den Weg zeigt“. Ihren Vater Jeff wird das im Himmel sicher glücklich machen.