So vegan sind die Stadien der Fußball-Bundesligisten

Das Fußballstadion: Kaum einen Ort verbinden Menschen mehr mit Bratwurst und Bier. Dass es auch anders geht, zeigt der FC Schalke 04. Zum vierten Mal in Folge ist die Veltins-Arena laut einem Ranking der Tierschutzorganisation Peta das veganfreundlichste Stadion der Fußball-Bundesliga. Ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit landet der Rekordmeister aus München hingegen nicht auf den vordersten Plätzen.

Viele verschiedene vegane Gerichte im Ruhrpott

Für die Königsblauen von Schalke 04 geht es nach einem emotionalen letzten Spieltag zurück in die 2. Liga. Vor allem vegane Bundesliga-Fans dürften die Auswärtsfahrt nach Gelsenkirchen vermissen. Peta bewertet das vegane Angebot in der Veltins-Arena mit 38 Punkten. Dort standen in der vergangenen Saison Gerichte wie vegane Filetstreifen in Curry-Kokos-Soße, veganes Lahmacun, vegane Grillgemüsewraps und vegane Currywurst auf der Speisekarte.

Borussia Dortmund erlebt im Peta-Ranking ein Dé­jà-vu zur vergangenen Saison. Genauso wie beim dramatischen Meisterfinale ziehen die Borussen knapp den Kürzeren. Mit 35 Punkten fehlen im Signal-Iduna-Park nur drei Punkte zum Erzrivalen aus Gelsenkirchen. Für das trotzdem vorzeigbare Ergebnis sorgten in der vergangenen Saison Menüpunkte wie Chili sin Carne, Cevapcici-Taschen, Cig-Köfte oder süße Martinsbrezel.

Den letzten Platz auf dem Podium sichert sich die Mewa-Arena des 1. FSV Mainz 05. Das Stadion in Rheinland-Pfalz konnte in der Saison 2022/2023 besonders mit frischen Salaten wie Couscoussalat, Pastasalat und Obstsalat glänzen. Aber auch Mais-Chili-Taler, Falafel mit Kräuterdip oder Karotten-Ingwer-Suppe waren im Angebot und sorgen für 24 Punkte.

FC Bayern landet nur im Mittelfeld

Die Allianz-Arena des FC Bayern München landet nur auf Platz sechs des Rankings. Bei der letzten Beurteilung aus dem Jahr 2019 lag der Rekordmeister sogar nur auf Platz elf. Den haben die Bayern nun dank veganen Gerichten wie Curry Chunks mit Pommes, Chipotle Burger oder Falafelwraps hinter sich gelassen.

Im Tabellenkeller reiht sich unter anderem der Borussia-Park von Borussia Mönchengladbach ein. Dem entgehen die Rheinländer dank der Einführung von veganen Nuggets. Somit reichte es im aktuellen Ranking für den 14. Platz.

Den letzten Platz teilen sich die Prezero-Arena der TSG 1899 Hoffenheim und das Stadion An Der Alten Försterei von Union Berlin. Die Eisernen verloren im Vergleich zum letzten Ranking zwei Punkte, da Apfelkuchen und Möhrenkuchen aus dem Angebot verschwanden. Vegan gefülltes Fladenbrot mit Tofu und veganem Pesto reichten zumindest für vier Punkte. In Hoffenheim reichte eine vegane Arenawurst für vier Punkte.

Spitzenklasse bei der Unterstützung, rote Laterne bei veganer Gastronomie. Die Alte Försterei von Union Berlin ist ein Stadion der Gegensätze. © Quelle: IMAGO/Matthias Koch

Peta: „Das ist ein deutlicher Fortschritt“

Insgesamt spricht die Tierschutzorganisation allerdings von einem positiven Trend: „Das ist ein deutlicher Fortschritt zu unserem Ranking im Jahr 2019, bei dem sich die vegane Verpflegung in einigen Stadien auf Brezel und Pommes beschränkte“, schreibt Peta. Die Stadien von Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg tauchten nicht im Peta-Ranking auf.

RND/cb