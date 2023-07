Türkei und Italien wollen gemeinsam EM 2032 ausrichten

Kostenfrei bis 17:17 Uhr lesen

Verbandsliga West

Die Saison 2023/24 in der Weststaffel der Verbandsliga wird am Sonnabend angepfiffen. Als erstes der fünf Segeberger Teams greift der TuS Hartenholm in seinem Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Glückstadt ein. Unsere Redaktion hat auf die Kreisvertreter geschaut und wagt eine Saisonprognose.