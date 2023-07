Historisch: Erste Frau trainiert Profi-Männerteam in England

Kein GP in Deutschland

Rekordsaison mit 24 Rennen: Formel 1 veröffentlicht Kalender für 2024

Die Formel 1 wird im kommenden Jahr zum ersten Mal eine Saison mit 24 Rennen austragen. So ist es zumindest im Kalender vorgesehen, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das erste Rennen findet Anfang März in Bahrain statt, das letzte Anfang Dezember in Abu Dhabi. In Deutschland macht der Formel-1-Zirkus einmal mehr keinen Halt.