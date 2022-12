﻿Fußball macht es Skispringern schwer: Warum der Bundestrainer die WM „nicht so prickelnd“ fand

Während der Weihnachtstage hat Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher seine Springer trotz des nahenden Saisonhöhepunktes in Ruhe gelassen. „Das sind Familientage und jeder weiß, was zu tun ist“, sagte der ­53-Jährige dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wenige Tage vor dem Auftakt der Vierschanzentournee, die am Mittwoch (16.30 Uhr) mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt. Und so trafen sich die DSV-Adler und ihr österreichischer Trainer erst an diesem Dienstag wieder. Im Interview blickt Horngacher auf die wichtigste Veranstaltung seiner Sportart und auf die ungewohnt schwierige Vorbereitung in diesem Jahr.

Herr Horngacher, wie haben Sie die ungewohnte Konkurrenz durch die Fußball-WM im Winter erlebt?

Wir hatten schon einen Umbruch in unserer Planung. Erst hatten wir einen Wettkampf, dann wieder Pause, dann wieder mal einen Wettkampf – für uns war diese Fußball-WM nicht so prickelnd. Mich persönlich hat sie auch überhaupt nicht interessiert. Aber es ist halt „König Fußball“. Und wir haben das Beste draus gemacht – trotz der Einschränkungen.

Welche Einschränkungen meinen Sie?

Vor allem in Bezug auf Wettkampf- und Trainingsplanungen. Wir hatten nicht den normalen Rhythmus – von Wochenende zu Wochenende einen Wettkampf –, sind früh in die Saison gestartet, hatten dann immer wieder Pausen. Darauf mussten wir reagieren, die Trainingspläne entsprechend anpassen.

Skispringen bald eine Sommersportart?

Ihr norwegischer Kollege hat jüngst gesagt, dass man sich im Skispringen vom Winter lösen müsse. Und wenn die Fußballer im Winter eine WM spielen, könnten die Skispringer doch im Sommer starten.

Das ist definitiv eine Option. Wir sind die einzige Disziplin im Wintersport, die auch im Sommer funktioniert. Da haben wir riesige Möglichkeiten. Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich mit dem Mattenspringen bei den European Games in Krakau dabei sein, also im Sommersport. Das wäre das erste Mal, dass Skispringen in einem großen internationalen Wettkampf im Sommer auftritt. Das ist ein Riesenschritt für unseren Sport, dort präsent zu sein und zu zeigen, dass wir auch im Sommer springen können. Neu ist das für uns nicht, da wir schon seit vielen Jahren den Sommer Grand Prix im Sommer durchführen.

Und irgendwann werden Sie zur Sommerkonkurrenz des Fußballs.

(lacht) Das wäre natürlich das Beste. Aber wir müssen da schon auf dem Boden bleiben. Unser Sport hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt, hat ein großes Zuschauerinteresse. Und wir haben in unserer Sportart viele clevere Leute, die die Entwicklung beim Mattenspringen vorangetrieben haben. Die Anlaufspuren wurden immer weiter verbessert, sodass es gut und sicher funktioniert im Sommer.

Der Saisonhöhepunkt wird die Vierschanzentournee bleiben. Was wünschen Sie sich von dem diesjährigen Wettbewerb – der ersten Austragung wieder ohne Corona-Regeln?

Die letzten zwei Jahre ohne Zuschauer war es irgendwie komisch. Immerhin ist die Vierschanzentournee eines der größten Wintersportereignisse überhaupt. Einmal hat der Karl Geiger sogar gewonnen, und keiner war da – schade. Dieses Jahr ist Full House in Oberstdorf und Garmisch. Die Kartenverkäufe für die Qualifikation in Oberstdorf haben mit 16.000 bereits einen Rekord erreicht. Das Interesse ist enorm. Uns hilft das natürlich, wenn 20.000 Leute unten stehen. Das motiviert die Jungs.

Sven Hannawalds Vierfachsieg ist mittlerweile 21 Jahre her. Viele Nachfolger von ihm scheinen an diesem Anspruch gescheitert zu sein. Ist dieses Monument in der Skisprunggeschichte Fluch oder Segen?

Das beeinflusst uns nicht, weil es eben 21 Jahre her ist. Da ist jetzt eine andere Generation von Sportlern. Wir haben in den letzten Jahren immer Leute auf dem Podest gehabt. Waren oft Zweiter und Dritter, haben Einzelspringen gewinnen können. Leider hat es für den Sieg nicht gereicht, weil immer irgendeiner dabei war, der dieses Quäntchen besser war als ein DSV-Springer. Die 21 Jahre ohne Sieg spielen da nicht rein. Wir kämpfen für uns selbst und versuchen, bei jeder Tournee in Bischofshofen ganz oben zu stehen. Dafür braucht es ein bisschen Glück – und das hatten wir nicht immer. Dieses Jahr stehen wir vor einer etwas anderen Situation, stellen keinen eigenen Topfavoriten für die Tournee. Dennoch wissen wir, dass wir die Leute haben, die am Ende auch ganz oben stehen können.

Horngacher hadert vor Vierschanzentournee mit noch nicht zusammenpassenden „Puzzles“

Wie gehen Sie die Tournee taktisch an?

Noch passen die Puzzles nicht ganz zusammen. Deswegen gilt es jetzt, einfach zu beginnen, halbwegs dabei zu sein und sich dann im Laufe der Tournee zu verbessern, um am Ende ganz vorne mitzuspringen. Das letzte Training in Oberstdorf war sehr positiv. Ich fahre mit einem sehr guten Gefühl zur Vierschanzentournee. Wir sind keine Favoriten, aber das heißt nichts. Es geht ja für alle bei null los. Karl Geiger ist ein Topspringer, der in den letzten Jahren bewiesen hat, dass er alles gewinnen kann. Der Karl ist fokussiert, er weiß, worum es geht, und wird sein Ding durchziehen.

Skispringer sind psychologisch fragile Gebilde. Da springt einer jahrelang vorneweg und dann kommt ein Einbruch. Welche Möglichkeiten der Einflussnahme bleiben Ihnen während der Saison?

Das Skispringen kann man ein bisschen mit Golfspielen vergleichen. Wenn man nicht im richtigen Zustand ist, kann man nicht Golf spielen. Und dann kann man auch nicht Ski springen. Es ist ein Prozess übers ganze Jahr, denn mal ist der Mensch angespannter, mal ist er zu locker, mal ist er ein bisschen müde. Und so braucht es eine Menge Fingerspitzengefühl bei der Arbeit mit den Athleten. Es ist eine Gratwanderung, sehr individuell – und die größte Herausforderung als Skisprungtrainer, einen Topathleten so zu führen, dass er nicht verkrampft oder zu verbissen wird. Das setzt allerdings ein großes Vertrauen zwischen Athleten und Trainer voraus.

Wer ist Ihr Favorit auf den Gesamtsieg bei der Tournee?

Stand jetzt muss man schon sagen, dass Kubacki Topfavorit ist, weil er total stabil wirkt. Die Schanzen liegen ihm auch.