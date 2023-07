Rekord bei WM-Ticketverkäufen: „Wir schreiben Geschichte“

Noch im Juli verschenkte die FIFA in Neuseeland 20.000 Tickets, da die Verkäufe nur langsam anliefen. Doch inzwischen ist die Begeisterung für den Fußball auch am anderen Ende der Welt angekommen. 1,5 Millionen Tickets sind inzwischen verkauft worden. Die Karte, die die Marke knackte, ging laut der FIFA an eine neuseeländische Familie – die daraufhin von FIFA-Präsident Gianni Infantino empfangen wurde und Tickets für weitere Spiele erhielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Infos

Bei den bisherigen Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen sahen im Durchschnitt rund 30.000 Zuschauer im Stadion selbst zu. 2019 in Frankreich waren es weniger als 22.000 im Durchschnitt gewesen. Die bisherige Zunahme der Zuschauerzahlen unterstreiche „die wachsende Beliebtheit des Frauenfußballs weltweit“, hieß es vonseiten des australischen Fußballverbands.

Gleich mehrere Rekorde gebrochen

Beim Eröffnungsspiel in Australien, bei dem die australische Nationalmannschaft – die „Matildas“ – 1:0 gegen die irische Mannschaft gewann, schauten weit über 75.000 Menschen im Stadion in Sydney zu. Insgesamt wurden 1,1 Millionen der insgesamt 1,5 Millionen Tickets in Australien verkauft, das gemeinsam mit Neuseeland WM-Gastgeber ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch das Eröffnungsspiel der Neuseeländerinnen, die in der Heimat als „Ferns“ bekannt sind, brach einen Rekord: Es wurde zum bisher meistgeschauten Frauen-Fußballspiel in der Geschichte Neuseelands. Die Neuseeländerinnen gewannen ihr Antrittsspiel wie die Australierinnen mit einem Tor. Laut Sky News Zealand schalteten über eine Million Zuschauer beim Eröffnungsspiel ein.

Deutlich mehr Unterstützung für den Frauenfußball

In Australien verzeichnete das Spiel zwischen Australien und Irland eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 1,94 Millionen Zuschauern, womit der bisherige Rekord fast verdreifacht wurde und sogar die Zuschauerzahlen der Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar im vergangenen Jahr übertroffen wurden.

„Dieses Turnier schreibt Geschichte“, sagte James Johnson, CEO von Football Australia, dann auch. Als Gastgeberland freue man sich in Australien ganz besonders über diesen Erfolg. Es sei insgesamt ein „Anstieg der Unterstützung für den Frauenfußball“ erkennbar, nicht nur beim Ticketverkauf, sondern auch bei den Zuschauerzahlen, der Teilnahme an Fanfestivals und dem Verkauf von Merchandise.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weite Anreise für Fans aus Deutschland

Auch das deutsche Nationalteam, das mit einem 6:0-Sieg gegen Marokko in Melbourne einen fantastischen Start in die WM hatte, kann sich über gute Unterstützung freuen. Neben zahlreichen deutschen Auswanderern im Land, die das Team unterstützen, ist auch der Fanklub des Deutschen Fußball-Bunds angereist.

Auch zahlreiche deutsche Fans sind in Australien dabei. © Quelle: Deutsche Schule Melbourne

Die Fans, die nach der langen Anreise über Singapur rechtzeitig vor dem Spiel der deutschen Mannschaft in Melbourne ankamen, berichteten dem lokalen deutschen Radioprogramm SBS, dass sie sich besonders auf die Weltmeisterschaft in Australien freuen und sich dort neben dem Fußball auch Zeit für Land, Kultur und Menschen nehmen wollen. „Wir versuchen überall dabei zu sein – Australien hat uns noch gefehlt“, sagte einer der Fans. Das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft findet am Sonntag (11.30 Uhr/ARD) in Sydney gegen Kolumbien statt.