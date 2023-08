Das beste Turnier der Geschichte? Fünf Erkenntnisse der Frauen-WM

Die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland hat neue Maßstäbe gesetzt. Wie FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits im Vorfeld ankündigt hatte, wurde die Endrunde zur erfolgreichsten Frauen-WM der Geschichte. Welche Entwicklungen lassen sich unabhängig von den Zuschauerzahlen und TV-Quoten beobachten?

1. Die Welt wächst weiter zusammen

Groß waren die Debatten, ob es richtig ist, erstmals ein Turnier mit 32 Teams auszutragen. Doch der Turnierverlauf gab dem Weltverband FIFA recht. Bittere Erkenntnis für den DFB: In der vermeintlich leichten Gruppe mit Kolumbien, Marokko und Südkorea schied das Team von Martina Voss-Tecklenburg schon in der Gruppenphase aus. Die Marokkanerinnen zogen bei ihrem WM-Debüt ins Achtelfinale ein – trotz 0:6-Auftaktniederlage gegen Deutschland und obwohl das Land erst seit knapp fünf Jahren in den Frauenfußball investiert.

Auch Brasilien, Kanada, die USA und Norwegen mussten frühzeitig abreisen. Nigeria, Südafrika und Jamaika hingegen kamen überraschend in die K.-o.-Phase, Kolumbien erreichte sogar das Viertelfinale. Besonderheit: Die vier Außenseiter können nicht unter denselben Trainingsbedingungen arbeiten wie die Top-Nationen. Die Jamaikanerinnen mussten gar eine Crowdfunding-Kampagne bemühen, um ihre WM-Teilnahme zu ermöglichen. Erkenntnis: Fußball-Leidenschaft siegt.

2. Es wird ungemütlicher auf dem Platz

„Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt“, hatte DFB-Spielerin Sophia Kleinherne vor dem Turnier dem Playboy gesagt. Der Fußball der Frauen sei ehrlicher und nahbarer als der der Männer, heißt es zudem oft. Allerdings deutete sich diesbezüglich ein Wandel an, erkennbar vor allem im Finale.

In der Schlussphase nutzten die in Führung liegenden Spanierinnen vermeintlich kleine Verletzungen, um Zeit zu schinden. Torhüterin Cata Coll ließ sich bei fast jedem gefangenen Ball auf den Boden fallen. In der Folge gab das Schiedsrichter-Team 13 Minuten Nachspielzeit, anderweitig geahndet wurde das Zeitspiel nicht.

Genauso wenig wie das unsportliche Verhalten von Englands Lucy Bronze, die vor dem Elfmeter von Jenni Hermoso mehrfach in den Strafraum lief und monierte, dass der Ball nicht auf dem Punkt liege. Generell bleibt der Eindruck, dass unsportliches Verhalten und Zeitspiel auch im Frauenfußball zugenommen haben.

3. Torhüterinnen sind auf einem neuen Level

Mit elf Paraden war Zećira Mušović im Achtelfinale maßgeblich verantwortlich für den Erfolg der Schwedinnen gegen die USA. Im Anschluss erhielt sie für ihre Leistung die Trophäe als „Spielerin des Spiels“. In insgesamt neun Partien erhielt eine Torhüterin diese Auszeichnung. Neben Mušović sind die Australierin Mackenzie Arnold und Englands Nummer eins Mary Earps hervorzuheben. Letztere wurde zur besten Torhüterin des Turniers gewählt.

Zećira Mušović bei einer Parade im WM-Viertelfinale gegen Japan. © Quelle: Getty Images

Insgesamt hat sich das Spiel der Torhüterinnen in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Die Zahlen bestätigen das: So wurden mehr Bälle mit der Hand abgewehrt. Im Vergleich zur WM 2019 steigerte sich der Wert von 74 auf 78 Prozent. 2015 waren es sogar nur 65 Prozent. Auch das Stellungsspiel hat sich verbessert. Laut einer Auswertung der Firma CreateFootball im Auftrag der ARD-Sportschau standen die Torhüterinnen bei 87 Prozent der Bälle in einer optimalen Abwehrposition – 2019 traf das nur in 71 Prozent der Fälle zu.

4. Kreativität, Herz und Mut siegen

Sam Kerr, Linda Caicedo, Lauren James: Die besonders schönen Tore entstanden auch bei diesem Turnier, wenn die Spielerinnen den Mut zu Einzelaktionen hatten. Den Misserfolg der DFB-Frauen kann man auch darauf zurückführen, dass sie selten kreativ spielten. Die meisten Teams sind inzwischen technisch, athletisch und taktisch auf einem ähnlichen Niveau wie die etablierten Top-Nationen. Wer bei einer Weltmeisterschaft weit kommen möchte, muss daher besondere Momente schaffen.

Spanien ist auch deshalb Weltmeister geworden, weil es dem Team immer wieder gelang, durch flexiblen Offensivfußball diese Momente zu kreieren. Das Team von Jorge Vilda erzielte die meisten Tore (18), schoss am häufigsten (56-mal) und spielte die meisten erfolgreichen Pässe (4002 von 4622). Zudem können die neuen Weltmeisterinnen die meisten Ecken und Freistöße für sich verbuchen.

5. Männer regieren die Frauenfußball-Welt

Statt ausschließlich über die sportlich erfolgreiche WM zu sprechen, dominierte am Sonntagabend nach dem Finale ein anderes Thema: Der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, packte das Gesicht von Spielerin Jennifer Hermoso bei der Medaillenzeremonie und küsste sie auf den Mund. Zwar entschuldigte sich Rubilas für das übergriffige Verhalten, jedoch bleibt unklar, wie das schon lange belastete Verhältnis der spanischen Spielerinnen zum Trainerteam und zum Verband wirklich ist. Besonders einsichtig erschien die Entschuldigung, es habe sich um eine Aktion „ohne jede böse Absicht oder bösen Willen“ gehandelt, nicht. Zumal Hermoso in einer ersten Reaktion kurz nach dem Spiel geäußert hatte, ihr habe der aufgedrängte Kuss nicht gefallen.

Auch FIFA-Boss Infantino machte mit fragwürdigen Aussagen auf sich aufmerksam. Vor dem Finale sagte er, als Frau müsse man sich „die richtigen Kämpfe aussuchen“ und erklärte, dass „ihr Frauen die Macht habt, uns Männer davon zu überzeugen, was wir zu tun und zu lassen haben.“ Norwegens Topspielerin Ada Hegerberg schrieb dazu spöttisch auf X, vormals Twitter: „Arbeite gerade an einer kleinen Präsentation, um Männer zu überzeugen. Wer ist dabei?“

Dazu kommt, dass auch die Trainerpositionen weiterhin vorwiegend männlich besetzt sind. Nur zwölf von 32 WM-Teams wurden von Frauen trainiert. Dazu sagte Englands Trainerin Sarina Wiegman: „Das Gleichgewicht muss besser werden.“