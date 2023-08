Fußball-WM der Frauen in Australien wird zum Schlüsselmoment für eine Nation

Sydney. Spanien ist Weltmeister, die „Lionesses“, wie das englische Team genannt wird, verpassten den Titel knapp. Australiens „Matildas“ schafften mit dem vierten Platz das beste Ergebnis in der Geschichte des australischen Frauenfußballs. Doch auch wenn es den Australierinnen nicht gelang, den Titel nach Hause zu holen, so ist es ihnen gemeinsam mit ihren Kolleginnen aus 32 Nationen gelungen, eine ganze Nation ins Fußballfieber zu versetzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spiele der „Matildas“ brachen sämtliche Rekorde bei den Einschaltquoten: Das Halbfinale, in dem Australien gegen England spielte, wurde mit über elf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zur meistgesehenen Sendung im australischen Fernsehen seit 2001. Auch das spannende Viertelfinale gegen Frankreich wurde von Millionen auf dem Bildschirm verfolgt. In einem viralen Video ist beispielsweise ein voll besetztes Flugzeug zu sehen, in dem sämtliche Passagiere – mit Ausnahme einer Person – das Elfmeterschießen der „Matildas“ gegen Frankreich auf ihren Bildschirmen verfolgen.

Transformative Kraft eines Turniers

Auch die Stadien waren nach anfänglichen Schwierigkeiten in Neuseeland gut besucht: Letztendlich wurden fast zwei Millionen Tickets verkauft, das Finale in Sydney war mit über 75.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Auch die Liveübertragungen im Freien und in Pubs waren vollgepackt. Merchandise-Artikel waren teilweise vergriffen. Insgesamt spielte das Turnier Einnahmen in Höhe von 570 Millionen US-Dollar ein und erreichte damit erstmals die Gewinnschwelle. Fifa-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die WM dann auch als die „beste, großartigste und größte“ Frauen-Weltmeisterschaft der Geschichte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

James Johnson, Geschäftsführer des australischen Fußballverbands Football Australia, sprach gegenüber lokalen Medien von einem „Schlüsselmoment für den australischen Fußball“. Am Dienstag betonte Johnson, man habe „die transformative Kraft des Turniers erkannt“. Dank der „Matildas“ sei die australische Sportlandschaft für immer verändert worden.

Erfolg „aus dem Nichts“

All dies ist umso bemerkenswerter, da zumindest in Australien wenige Wochen vor der WM viele Menschen nicht einmal wussten, dass diese in ihrem Land stattfindet. „Es kam aus dem Nichts und löste eine Reaktion aus, die vor einem Monat kaum vorstellbar war“, schrieb ein Kommentator in der australischen Ausgabe des „Guardian“. Bisher hatte sich die sportbegeisterte Nation eigentlich nur für Rugby, Australian Rules Football und Cricket interessiert und dabei mit Sicherheit nicht für die Frauenteams. Wie auch in vielen anderen Ländern hatten bisher rein die männlichen Sportler den Großteil der Sponsoren und der Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Millionen Menschen verfolgten die Spiele der Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland live im Fernsehen, wie hier in Melbourne. © Quelle: IMAGO/AAP

Inzwischen sind jedoch selbst Australiens Politiker auf den „Matildas“-Zug aufgesprungen. Gemeinderäte organisierten in letzter Sekunde noch Parks, um die Spiele an noch mehr Orten zu übertragen, zwischenzeitlich war sogar von einem Feiertag die Rede, wären die „Matildas“ Weltmeister geworden. Letzteres sollte nicht sein, doch Australiens Premierminister Anthony Albanese verkündete trotzdem eine Geldspritze über 200 Millionen australische Dollar, umgerechnet rund 118 Millionen Euro, für Sporteinrichtungen und -ausrüstung für Frauen in Australien.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Große Inspiration“

Die Weltmeisterschaft habe gezeigt, „dass Frauenfußball ein Produkt ist, in das es sich zu investieren lohnt“, sagte Gillian Foster, eine ehemalige australische Nationalspielerin, die der Erfolg ihrer Kolleginnen mit Stolz erfüllt. Die „Matildas“ seien „eine große Inspiration für junge Australierinnen und Australier“. Letzteres bestätigte auch Heidi Sutton, eine ehemalige britische Fußballerin, die inzwischen in Brisbane lebt. Der Frauenfußball habe seit der ersten WM im Jahr 1991 große Fortschritte gemacht. Es sei noch gar nicht so lange her, „dass wir Schwierigkeiten hatten, Vereine zu finden, für die wir spielen konnten“, berichtete sie.

Laut Fiona Crawford, eine Akademikerin am Centre for Justice an der Queensland University of Technology, „erleben wir derzeit nicht nur einen großartigen sportlichen, sondern auch einen großartigen kulturellen Moment“. Die Frauen-Weltmeisterschaft habe etwas „Unglaubliches hervorgebracht“, schrieb sie in einem Beitrag für das wissenschaftliche Magazin „The Conversation“. Die Spielerinnen hätten Mädchen, Frauen, Jungen und Männer mit ihren Leistungen inspiriert und eine veränderte Einstellung zu den Fähigkeiten und dem Wert von Mädchen und Frauen angeregt. Dies könnte Auswirkungen haben, die weit über den Sport hinausgehen, meinte die Forscherin, und sich gar bis in die Vorstandsetagen von Unternehmen erstrecken.

Laut der Ex-Fußballerin Foster hat das Turnier aber auch bewiesen, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft am Ende der Welt erfolgreich sein kann. „Dies wird hoffentlich dazu führen, dass wir in Down Under auch einmal eine Männer-Weltmeisterschaft ausrichten werden“, meinte die frühere Nationalspielerin. Auch der Verbandsmann Johnson hat sich dieses Ziel gesteckt: Er hat die Männer-Weltmeisterschaft 2034 ins Auge gefasst und nach dem Erfolg der Frauen-WM erhofft er sich dafür nun gute Chancen.