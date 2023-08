Das deutsche Team fährt heim, doch in Australien blüht der Fußball auf

Sydney. Die Fernsehübertragung feiert hohe Einschaltquoten, die Ticketverkäufe haben einen Rekord gebrochen. In Australien haben bisher 9,4 Millionen Menschen die Berichterstattung des Privatsenders Seven über die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gesehen.

Auch die Ticketverkäufe laufen nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Co-Gastgeber Neuseeland inzwischen rund: Mehr als 1,7 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft, die Stadien sind gut besetzt. In Australien waren bisher durchschnittlich 30.000 Fans pro Spiel live mit dabei. Letzteres ist ein Meilenstein für den australischen Fußball, der eher das Stiefkind unter den Sportarten war. Bisher schlugen die Herzen der Fans fast ausschließlich für Rugby, Australian Rules Football (AFL) und Cricket.

Australien steht hinter seinen „Matildas“

Die Kehrtwende verdanke der Fußball rein den „Matildas“, meinte James Johnson, Geschäftsführer vom Fußballverband Football Australia. „Matildas“ ist der Name des australischen Nationalteams. „Ihr unerschütterlicher Geist und ihre Widerstandsfähigkeit stehen im Einklang mit den Werten unserer Nation“, sagte Johnson. Dem Team gelang es nach einer Niederlage gegen Nigeria, das Blatt doch noch einmal zu wenden: Sie schlugen mit Kanada einen der Favoriten des Turniers und zogen ins Achtelfinale ein. „Zu sehen, dass Australien vereint hinter diesem Team steht, war inspirierend“, meinte Johnson.

Für die „Matildas“ ist der derzeitige Erfolg nicht selbstverständlich. Australien qualifizierte sich für die erste richtige Frauen-Weltmeisterschaft 1991 nicht einmal und vier Jahre später verlor das Team bei seinem Turnierdebüt alle drei Vorrundenspiele. Danach freuten sich die „Matildas“ darüber, einzelne Punkte zu holen und erst 2007 gewannen sie ein erstes Spiel – damals gegen Ghana – und schafften es über die Gruppenphase hinweg.

Hommage an Frauen im Sport

„Ich erinnere mich, dass ich so stolz darauf war, mit der Nationalmannschaft Geschichte zu schreiben“, schrieb Joey Peters, eine der damaligen Fußballerinnen in einem Meinungsstück für die australische Ausgabe des „Guardian“. Derzeit sei es „erstaunlich“, wie ein einziges Spiel – der Sieg über Kanada – die Nation verändern könne. Die Spielerinnen hätten zuvor gesagt, dass sie „ein Vermächtnis hinterlassen“ wollten, und genau das geschehe. „Es herrscht ein echtes Gefühl des Nationalstolzes“, sagte auch Rebecca Wilcox, eine junge Studentin aus Sydney, die bisher kein Fußballfan war, das Turnier nun aber mit Begeisterung verfolgt. Das Volk würde vereint hinter den „Matildas“ stehen. Dies sei auch deswegen etwas Besonderes, da es „eine Hommage an Frauen im Sport“ sei, meinte die 19-Jährige.

Es ist aber nicht nur der Erfolg der „Matildas“, der die Leidenschaft für den Fußball in den Australiern geweckt hat. Es ist auch die Dramatik des Turniers: „Was zum Teufel ist gerade passiert?“, schrieb ein Fußballfan beispielsweise in einer Facebook-Gruppe zum Turnier. Die Weltmeisterschaft würde „Schocks und Überraschungen“ zugleich servieren. „Deutschland und Brasilien – zwei der größten Teams im Frauenfußball – in der Gruppenphase ausgeschieden.“ Optus Sport, ein Telekommunikationsanbieter, über den die Spiele im Gastgeberland Australien übertragen werden, postete die Euphorie des marokkanischen Teams neben den Tränen des deutschen Teams.

Kein australisches Wintermärchen für das deutsche Team

Auch die deutschen Fans konnten nach dem Spiel ihre Enttäuschung nicht verbergen. „Dass wir unsere DFB-Frauen jetzt nicht gegen Frankreich oder Jamaika unterstützen können, ist unfassbar“, sagte Oliver Kerbler, ein deutscher Auswanderer aus Melbourne, der seit 20 Jahren kaum ein WM- oder EM-Spiel verpasst hat. Leider werde es „nichts mit einem australischen Wintermärchen“. Stefanie Kerr von der Deutschen Schule in Melbourne berichtete, dass auch bei ihnen in der Schule – wo rund 100 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Eltern und Lehrern das Spiel Deutschland gegen Südkorea in der Aula angeschaut hätten, Tränen geflossen seien. Doch ihre erste Reaktion sei gewesen: „Zum Glück haben wir ja noch die ‚Matildas‘!“ Das sei der Vorteil, wenn man sich in zwei Kulturen zu Hause fühle: „Es gibt noch ein zweites Team, das man leidenschaftlich anfeuern kann.“

Australien trifft am Montag nun im Achtelfinale auf Dänemark, ein Spiel, das voraussichtlich weitere 75.000 Fans ins Stadion in Sydney und Millionen vor die Fernseher locken wird. Zumindest das Herz einer Australierin wird dann vermutlich für beide Teams schlagen: Denn Mary, die Kronprinzessin von Dänemark, stammt ursprünglich aus Australien. Ihren heutigen Mann Prinz Frederik lernte die 50-Jährige einst während den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 kennen.