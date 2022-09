﻿Sportministerin von Mecklenburg-Vorpommern fordert Party-Boykott für Fußball-WM in Katar

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese fordert einen Boykott von WM-Partys in diesem Winter. Viele Gastronomen aus ihrem Bundesland scheinen ihr zu folgen – aus Protest gegen die Zustände im Gastgeberland Katar.

Rostock/Schwerin. Zwei Monate vor dem Start der Fußball-WM fordert Landessportministerin Stefanie Drese (SPD) aus Mecklenburg-Vorpommern Fans und auch Kneipen zum Party-Verzicht auf – aus Protest gegen die Vergabe des Sportgroßereignisses an Katar. Vor allem in Rostock läuft die Ministerin damit offene Türen ein: Die allermeisten Gaststätten und Veranstaltungsorte wollen ohnehin in diesem Jahr auf Fußball-Partys verzichten, große Public Viewings wird es nicht geben.

Aus politischen Gründen. Auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga sowie der Landesfußballverband schließen sich dem Protest gegen die Winter-Weltmeisterschaft an.