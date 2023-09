Bayern-Gegner verpflichtet Tottenham-Duo

Mit zwei Spielern von Premier-League-Klub Tottenham Hotspur hat sich Galatasaray Istanbul verstärkt. Bayern Münchens Champions-League-Gegner verpflichtete vor dem Ende der türkischen Transferfrist am 8. September Abwehrspieler Davinson Sanchez und Mittelfeld-Akteur Tanguy Ndombele. Die Transfers bestätigten die beiden Vereine.

Davinson unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre mit Option für eine weitere Saison. Für den 27-Jährigen zahlt Galatasaray 9,5 Millionen Ablösesumme, er spielte rund sechs Jahre bei den Spurs. Ndombele wechselt zunächst auf Leihbasis, hat aber eine Kaufoption im Vertrag mit einer Ablösesumme für 15 Millionen Euro, wie der türkische Klub bekannt gab. Der 26-Jährige war im Sommer 2019 von Olympique Lyon zu den Spurs gewechselt, von Tottenham aber oft verliehen worden. Zuletzt an den italienischen Meister SSC Neapel.

Bayern gastiert am 24. Oktober in Istanbul

Die Bayern treffen in der Gruppenphase der europäischen Königsklasse am 24. Oktober in Istanbul und am 8. November in München auf den türkischen Traditionsklub.