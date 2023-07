Gefährlichster DFB-Gegner: Südkorea setzt auf Ji So-yun und eine 16-Jährige

Leidenschaftlich, energisch, wettbewerbsorientiert: Mit diesen Worten beschreiben die Südkoreanerinnen ihren Trainer Colin Bell. Für den 61-Jährigen ist klar: Er will mit seinem Team mindestens das WM-Achtelfinale erreichen. Seit dem Beginn seiner Amtszeit 2019 hat der Engländer Südkorea zu einem ernsthaften Gegner entwickelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist das Team aus Südostasien – wie auch die anderen Gruppengegner Kolumbien und Marokko – eine große Unbekannte. Noch nie hat Deutschland ein Spiel gegen eines der drei Teams bestritten. „Es ist eine Herausforderung für uns, die Gegner im Vorfeld zu analysieren“, sagte die 55-Jährige nach der Auslosung. Ihre erste Südkorea-Analyse fiel dann aber deutlich aus: Sie seien „sehr spielstark“.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das liegt vor allem an den Spielerinnen, die Erfahrung auf internationalem Parkett sammeln konnten – allen voran Ji So-yun. Die koreanische Rekordtorschützin (67 Treffer in 145 Spielen) gehörte zwischen 2014 und 2022 zum Stammpersonal beim FC Chelsea in der Women‘s Super League (WSL). Mit ihrer feinen Ballbehandlung und ihren präzisen Pässen begeisterte sie die englischen Fans so sehr, dass sie unter anderem sogar als „Messi des Frauenfußballs“ betitelt wurde. Auch Spielmacherin Cho So-hyun spielte die vergangenen drei Jahre in der WSL – erst für West Ham United, dann für Tottenham Hotspur. Mittelfeldspielerin Lee Geum-min läuft für Brighton & Hove Albion auf. Die drei Spielerinnen bilden die Offensivachse, auf die Bell voraussichtlich während der WM setzen wird.

Südkorea-Trainer Bell in Deutschland kein Unbekannter

Der Engländer ist in Deutschland nicht unbekannt: 1988 stieg er als Spieler mit Mainz 05 in die 2. Bundesliga auf. In der Saison 1999/2000 trainierte er Dynamo Dresden im Männerbereich, später gewann er mit den Frauen des 1. FFC Frankfurt den DFB-Pokal und die Champions League. Nun hat er die Aufgabe, die Koreanerinnen zum erfolgreichsten WM-Ergebnis jemals zu führen.

Bei drei WM-Teilnahmen (2003, 2015, 2019) gelang der Mannschaft bisher nur ein Sieg. Das 2:1 über Spanien ebnete 2015 in Kanada den Weg ins Achtelfinale. Der Erfolg löste in Südkorea eine Euphoriewelle aus, die zu einem starken Zuwachs im Frauenfußball führte. Allerdings konnte die Leistung 2019 in Frankreich nicht bestätigt werden – nach drei Niederlagen war in der Gruppenphase wieder vorzeitig Schluss.

Mehr zum Thema WM-Kader in der Analyse Das sind die Stärken und Schwächen der DFB-Frauen

„Wir müssen mehr tun und bereit sein, mehr zu laufen und härter zu arbeiten als alle Nationen“, erklärte Trainer Bell seinen Matchplan Anfang des Jahres. Der 61-Jährige setzt dafür auf direktes, schnelles Passspiel und hohes Pressing. In den letzten Testspielen gegen Sambia (5:0, 5:2) funktionierte das gut: Der Ball lief gekonnt durch die eigenen Reihen, die Abläufe stimmten. Zum Vergleich: Deutschland verlor gegen die Afrikanerinnen im letzten Test vor der WM mit 2:3.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Kader um die erfahrenen Spielerinnen Ji So-yun (32 Jahre) und Cho So-hyun (35) ergänzt Bell mit frischen Talenten. Insbesondere Casey Yu-Jin Phair sorgt dabei für Aufsehen in koreanischen Medien. Die Stürmerin ist Ende Juni erst 16 Jahre geworden und die erste koreanische Spielerin mit zwei Nationalitäten: Ihr Vater ist US-Amerikaner, ihre Mutter Südkoreanerin – eine Besonderheit für die Nation. Entsprechend stellte sich Bell vor das junge Talent. „Ich weiß, dass das ein Highlight ist. Aber für mich ist sie noch ein Kind und es ist meine Pflicht, sie zu beschützen“, sagte er im Zuge der Vorbereitung über Phair, die derzeit in einem Nach­wuchs­leis­tungs­zentrum in New Jersey spielt – und erst zweimal für die U17 auf dem Platz stand.

Casey Phair könnte die jüngste WM-Debütantin jemals werden. © Quelle: picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY

Sollte Phair zum Einsatz kommen, wäre sie nicht nur die jüngste WM-Spielerin Südkoreas, sondern auch die jüngste WM-Debütantin überhaupt. Die DFB-Auswahl darf den 17. der Weltrangliste am Donnerstag, 3. August (12 Uhr, ZDF), keineswegs unterschätzen. Südkorea sollte nicht zum Stolperstein werden.