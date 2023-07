Generalprobe für Pflichtspielstart: FC Bayern testet gegen Hütter-Klub

Der FC Bayern München hat in der Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel bestätigt. Der deutsche Rekordmeister trifft am 7. August um 17 Uhr im Sportpark Unterhaching auf Ligue-1-Klub AS Monaco. Das Duell mit dem Ex-Klub von Transfer-Kandidat und Schlussmann Alexander Nübel, der seit Kurzem vom früheren Bundesliga-Trainer Adi Hütter betreut wird, markiert damit die Generalprobe für den Start in die neue Pflichtspielsaison. Fünf Tage nach dem Aufeinandertreffen mit den Monegassen steht für den FCB der DFL-Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig (12. Juni, 20.45 Uhr) an.

Am Donnerstag hatten die Münchener die Vorbereitung mit Leistungstests als letzter Bundesligist eingeläutet. Nach den obligatorischen Untersuchungen legt Trainer Thomas Tuchel dann am Samstag mit seiner Mannschaft auf dem Platz richtig los, bis zum kommenden Donnerstag wird in Rottach-Egern der erste Teil der Vorbereitung absolviert.

Erstmals absolvieren die Münchner eine Vorbereitung unter Tuchel, der das Starensemble nun nach seinen Vorstellungen auf den Ernstfall vorbereiten kann. Neu im Kader dabei sind die ablösefreien Konrad Laimer (RB Leipzig) und Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund). Die Verpflichtung von Innenverteidiger Min-Jae Kim vom SSC Neapel soll kurz bevorstehen.

Die Bayern treffen im Zuge der Testphase unter anderem auf Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli) und den FC Liverpool (2. August). Diese Partien finden im Rahmen der Asienreise statt, welche für den 24. Juli bis zum 3. August angesetzt ist.