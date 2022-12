﻿Genial und böse: Wie sich Lionel Messi für seinen WM-Traum neu erfunden hat

Lionel Messi ist unterwegs auf einer Mission. Einer der besten Fußballer aller Zeiten will sich und seine Heimat Argentinien endlich mit dem WM-Titel krönen – dafür hat er sich in Katar noch mal neu erfunden und macht vor nichts halt. Dabei fing alles in der Kabine des Maracanã-Stadions an.

Einen seiner größten Momente hatte Lionel Messi nicht auf dem Platz. Er hatte ihn in der Kabine. Nicht in irgendeiner Kabine, sondern in der Kabine des Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro, dem Tempel des brasilianischen Fußballs. Der Moment trug sich zu am 10. Juli des vergangenen Jahres, kurz vor Anpfiff des Finals um die Copa América zwischen Brasilien und Argentinien. Das Duell der Erzrivalen im Endspiel um die Krone des südamerikanischen Fußballs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Argentiniens Spieler hatten einen Kreis gebildet in der Garderobe, Schulter an Schulter, die Köpfe zusammengesteckt, in der Mitte Messi, der Kapitän. Er hielt eine monumentale Motivationsrede, sprach unter anderem davon, wie die Spieler seit mehr als sechs Wochen zusammen gewesen seien. Einige von ihnen seien Väter geworden in dieser Zeit und hätten ihre Kinder noch nicht sehen können. Alles für diesen Moment. Für das Finale. Für den Sieg. Zum Ende seiner Ansprache sagte Messi: „Zufälle existieren nicht.“ Dieser Satz lässt sich so deuten: Erfolg kommt nicht einfach so, man muss ihn sich erarbeiten. Und: Nichts, was passiert, passiert ohne Grund.

Zufälle existieren nicht – das kann man auch über die WM in Katar sagen, über Argentiniens Marsch ins Finale am Sonntag (16 Uhr, ARD und Magenta TV) gegen Frankreich und Messis Beitrag dazu. Der vielleicht beste Fußballer, den es jemals gab, ist mittlerweile 35 Jahre alt, er spielt seine fünfte WM, es soll seine letzte sein. Diesmal aber wirklich, nach mehreren Rücktrittsversuchen aus der Nationalmannschaft. Argentiniens Skript, das Skript der Fußballromantikerinen- Fußballromantiker und Messi-Fans, war vor dem Turnier geschrieben. Es sah vor, dass Messi bei seinem finalen Tanz auf der WM-Bühne endlich jenen Titel gewinnt, der ihm fehlt, um seine erstaunliche Karriere zu krönen: den Titel des Weltmeisters. Dazu könnte es tatsächlich kommen. Als wäre es Vorsehung gewesen. Zufälle existieren nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der erste Titel seit Ewigkeiten

Das Finale der Copa América gewann Argentinien nach Messis Rede mit 1:0. Es war der erste Titel für das Land seit der Ewigkeit von 28 Jahren. Und es war eine Erlösung für Messi, der sich in seiner Heimat immer dem Vorwurf ausgesetzt sah, seine magischen Leistungen nur im Verein zu bringen, nie aber im Trikot der „Albiceleste“. Der Erfolg im Maracanã ließ Argentinien daran glauben, auch Weltmeister werden zu können, zum dritten Mal insgesamt, zum ersten Mal seit 1986. Damals wurde die Mannschaft angeführt von Diego Maradona, einem Spieler, dem zu Ehren sogar eine Glaubensgemeinschaft gegründet wurde und der auch in Katar präsent ist im argentinischen Fanblock: auf Fahnen, Plakaten, in Gesängen.

Messi wird an Maradona gemessen. Dem Größten des argentinischen Fußballs bislang, dem argentinischsten aller Argentinier. Was neben seinen schwankenden Leistungen im Nationaltrikot oft gegen Messi verwendet worden war, war seine angeblich mangelnde emotionale Bindung zu seiner Heimat. Ein schwerer Vorwurf in einem so stolzen Land. Messi war schon im Alter von 13 Jahren ausgewandert, nach Spanien, zum FC Barcelona, der ihm die Hormonbehandlung gegen sein mangelndes Wachstum bezahlen wollte – und konnte, anders als sein Jugendverein Newell’s Old Boys in seiner Geburtsstadt Rosario.

Der Gewinn der Copa hat geholfen, Messi seinem Land näherzubringen und umgekehrt. Bei der WM haben nun beide Seiten endgültig zusammengefunden. Das liegt daran, dass Messi bei dem Turnier, bei seinem Turnier, mit Leistung vorangeht. Fünf Treffer hat er bisher erzielt, damit liegt er gleichauf im Rennen um die Torjägerkanone mit Kylian Mbappé. Außerdem hat Messi drei Treffer vorbereitet. Manchmal sind seine Vorlagen ein größeres Kunstwerk als seine Tore. Wie beim 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Kroatien.

Lahm gibt Tipp für WM-Finale ab – Argentinien-Star Messi „hat meine Generation geprägt“ Im Videointerview mit dem RND verrät der letzte deutsche Weltmeisterkapitän Philipp Lahm seinen Favoriten im WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. © Quelle: RND

Den ersten Treffer erzielte Messi selbst, per Elfmeter. Seriöses Handwerk. Das dritte Tor bereitete er mit einem Dribbling für die Ewigkeit vor. Über die rechte Seite zog er Richtung Tor, verfolgt vom 20-jährigen Josko Gvardiol, einem der besten Spieler des Turniers. Mit mehreren Drehungen entkam Messi dem Verfolger, legte den Ball in die Mitte, Julián Álvarez musste nur noch einschieben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion in Lusail, wo auch das Finale stattfindet – sie feierten Messi.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit 35 hat er nicht mehr die alte Dynamik, bemerkenswert oft schlendert er über den Platz wie ein Fußgänger ohne Ziel. Aber es gibt immer noch diese Momente, in denen er explodiert, plötzlich anzieht, den Gegner aussehen lässt wie störendes Beiwerk in seiner eigenen Show.

Entschlossener als je zuvor

Bei der WM ist ein Messi zu sehen, wie man ihn noch nicht kannte, ein Messi, der entschlossener ist denn je. Er ist auf seiner eigenen Mission unterwegs. Seine Entschlossenheit drückt sich auch darin aus, dass er, der Stille und Brave, plötzlich zu schmutzigen Tricks greift und mittendrin ist, wenn es kracht und raucht. Am auffälligsten war das beim Viertelfinale gegen die Niederlande (4:3 nach Elfmeterschießen), das phasenweise mehr an eine Pubkeilerei erinnerte als an ein Fußballspiel. Nach seinem Treffer zum 2:0 stellte sich Messi in Richtung niederländischer Trainerbank auf und legte die Hände hinter die Ohren. Die Bedeutung der Geste: Na, was sagt ihr jetzt? Es war ein Konter für Louis van Gaal, den Trainer der Niederlande, der sich vor der Partie abfällig über Messis Spielweise geäußert hatte.

Nach der Veranstaltung kritisierte Messi Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz scharf, der 17 Gelbe Karten und einmal Gelb-Rot verteilt hatte. Und er legte sich mit dem niederländischen Ex-Wolfsburger Wout Weghorst an. „Que miras, bobo?“, rief Messi – „Was guckst du, Trottel?“ Das „Wall Street Journal“ bezeichnete ihn danach als den Comicbösewicht des Turniers und deutete seine neue Kratzbürstigkeit als Zeichen für den Antrieb, seine Karriere mit dem Gewinn des Weltpokals zu krönen: „Er macht vor nichts halt bei diesem Streben.“

Neben dem genialen und dem bösen Messi lässt sich in diesen Tagen noch eine dritte Variante von ihm beobachten: den entspannten, den gelösten Messi. Nach dem Halbfinalsieg gegen Kroatien saß er als Mann des Spiels auf der Pressekonferenz, die Arme hatte er auf dem Tisch vor sich abgelegt. Er lächelte, und wenn nicht die Fifa diese Auftritte nach dem Spiel zeitlich begrenzen würde, hätte man denken können, Messi könnte noch Stunden über sich und seine Argentinier sprechen. „Ich genieße die WM sehr. Ich fühle mich wirklich gut und stark genug für jedes Spiel.“

Die Chance zur Revanche

Das ließ sich bei vergangenen Weltmeisterschaften nicht immer behaupten. Bei seiner ersten WM, dem Turnier in Deutschland 2006, kam Messi als Ersatzspieler nur sporadisch zum Einsatz, im Viertelfinale war nach Elfmeterschießen Schluss gegen den Gastgeber (Lehmanns Zettel ...). 2010 in Südafrika spielte er jede Minute, allerdings gelang ihm kein Treffer. Wieder scheiterte Argentinien im Viertelfinale, wieder an Deutschland, 0:4 (Arne Friedrich, Deutschland liebt dich ...). 2014 führte Messi sein Land ins Finale, dort gab es ein 0:1 nach Verlängerung (Götze, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi ...) gegen den gleichen Gegner. 2018 scheiterte man im Achtelfinale mit 3:4 an Frankreich. Die Revanche soll am Sonntag folgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Hoffnungsträger heißt natürlich: Messi. Hoffnung macht, dass er mittlerweile auch in den entscheidenden Momenten trifft. Bei seinen ersten vier Weltmeisterschaften hatte er alle seine Tore in der Gruppenphase geschossen. In Katar trifft er endlich auch in der K.-o.-Runde, und das zuverlässig. Im Achtelfinale gegen Australien, im Viertelfinale gegen die Niederlande und im Halbfinale gegen Kroatien gelang ihm je ein Tor. Wer will, kann darin ein Zeichen sehen, dass die Zeit endlich reif ist für Messis Krönung. Die Krönung zum Weltmeister.

Im Alter von 35 steht er davor, Geschichte zu schreiben. Das Finale gegen Frankreich wird sein 26. WM-Einsatz sein, er wird damit aufsteigen zum alleinigen Rekordhalter in dieser Disziplin vor Lothar Matthäus. Mit einem Treffer oder einer Vorlage wäre er der Spieler mit den meisten Torbeteiligungen bei Weltmeisterschaften seit Beginn der Datenaufzeichnung 1966. Bislang liegt er gleichauf mit Miroslav Klose, dem Brasilianer Ronaldo und Gerd Müller. Mit seinem Treffer im Halbfinale gegen Kroatien zog er an Gabriel Batistuta als bester WM-Schütze seines Landes mit elf Treffern vorbei. Rekordnationalspieler und Rekordtorjäger Argentiniens ist Messi ohnehin längst.

Wichtiger als die Zahlen: Sollte Messi seiner umfangreichen Titelsammlung den WM-Pokal hinzufügen, wäre wohl endlich die Debatte vorbei, wer der „GOAT“, der beste Fußballer der Geschichte, ist. Die Antwort hieße dann nicht mehr Pelé, nicht Maradona, nicht Cristiano Ronaldo, der in Katar zur nörgelnden Randerscheinung degradiert wurde. Die Antwort wäre: Messi. Er weiß, dass er es selbst in der Hand hat, im großen Finale. Und er weiß: Zufälle existieren nicht.