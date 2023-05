﻿Lennard Kämna: Topform-Ansage vor Giro d‘Italia

Der gebürtige Schleswig-Holsteiner Lennard Kämna gilt als größte Hoffnung der deutschen Straßen-Radsportszene. Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe plant seinen Aufstieg in die Weltspitze.

Herr Kämna, der Giro d‘Italia beginnt an diesem Samstag (13.30 Uhr, Eurosport) mit einem Zeitfahren. Wie haben Sie die Tage vor dem Start verbracht?

Ich war nach der Tour of the Alps ein paar Tage daheim. Aber die Wetteraussichten waren schlecht. Ich bin daraufhin nach Mallorca geflogen. Ich war acht Tage dort, allein, nur meine Freundin war dabei, aber kein Teamkollege. Ich konnte dort richtig gut unter besten Bedingungen trainieren. Ich habe noch mal zwei harte Blöcke eingeschoben. Ich bin jetzt auf einem sehr guten Level und freue mich auf den Giro.

Stand das Einspielen mit Ihren Teamkollegen ebenfalls auf der Liste?

Ja und nein. Wir hatten beim Tirreno und bei der Alpentour viele Fahrer dabei, die auch beim Giro starten. Das war sehr wichtig für das Einspielen in Stresssituationen. Das meiste Teambuilding vollzieht sich aber für mich immer noch in den Rennen. Hinzu kommt, dass ich in diesem Jahr viel mit dem Russen Alexander Wlassow gefahren bin. Das Ziel war, dass wir gut miteinander klarkommen, dass wir uns auf dem Rad verstehen und ungefähr wissen: Wie fährt, wie tickt der andere, wie ist sein Fahrstil?

Mit Wlassow bilden Sie für Ihr deutsches Team Bora-hansgrohe eine Doppelspitze beim Giro. Wie sieht die Absprache zwischen Ihnen aus?

Wir sagen uns nicht vor Attacken: Heute ich, morgen du. Es geht für uns beide darum, etwas zu versuchen – und wer kann, der darf. Es gibt keine Rangliste. Das entscheiden wir spontan. Bei der Tour of the Alps hat das sehr gut geklappt, wenn wir uns angesehen haben und ein, zwei Stichworte gewechselt haben. Dann war uns jeweils klar, was der andere vorhat und vor allem, wie es ihm geht. So kam es, dass ich dann vor meinem Etappensieg ausgerissen bin. Das passierte spontan.

Bin für meine Verhältnisse in Topform. Lennard Kämna, Radsportprofi

Wie ist ihre Form aktuell?

Ich bin auf einem wirklich guten Level und bin für meine Verhältnisse in Topform. Ich hatte noch nie so ein konstantes Frühjahr und bin zuvor auch nicht auf so einem Level gefahren. Es ist aber nicht so, dass ich jedes Radrennen gewinne, wenn ich in Topform bin. Aber für mich persönlich weiß ich, dass mein Leistungsniveau gerade sehr hoch ist.

Warum wollen Sie nun versuchen, in einer dreiwöchigen Rundfahrt weit vorne mitzufahren?

Wir haben uns im Zusammenhang mit meiner Vertragsverlängerung im vergangenen Jahr zusammengesetzt und überlegt: Was könnten die Ziele sein in den nächsten ein, zwei Jahren. Dabei haben wir den Entschluss gefasst, dass ich ausprobieren sollte, bei einer dreiwöchigen Rundfahrt auf die Gesamtwertung zu fahren. Es ist ja so: In den Bergen kann ich mithalten, im Zeitfahren bin ich sehr gut und der Zeitpunkt passte. Wir haben uns daraufhin die Strecken der großen Rundfahrten angesehen und uns für den Giro für diesen Versuch entschieden. Das liegt an den mehr Zeitfahrkilometern, die dort im Vergleich zur Tour de France diesmal angeboten werden. Ich glaube zudem, dass der Giro für ein Debüt als Klassementfahrer im Vergleich zur Tour die bessere, stressfreiere Rundfahrt ist.

Wann wäre der Giro ein Erfolg?

Wenn ich am Ende einen Top-Ten-Platz belege. Ich möchte so weit vorne wie möglich landen, aber Top Ten ist das Ziel. Ich fühle mich bereit und habe keine Angst zu versagen.

Ich bin ein klassischer Spätzünder. Lennard Kämna, Radsportprofi

Sie haben 2018 und 2021 Pausen eingelegt. Hat Sie das stärker gemacht?

Das ist auf jeden Fall so. Hinzu kommt ja nun auch eine gewisse Erfahrung. Bei meiner ersten Auszeit 2018 war ich 21. Ich war vom Kopf her noch kein Profi. Bei mir hat die Entwicklung länger gedauert. Ich bin ein klassischer Spätzünder.

Während Ihrer zweiten Auszeit hat Ihr Teamchef Ralph Denk Sie eingeladen, für Sie eingekauft und für Sie gekocht. Daraufhin gab es ein Gespräch.

Das war gewiss nicht das einfachste Gespräch in meinem Leben. Was die Kommunikation zwischen Ralph Denk, dem Team und mir so besonders macht, ist die Ehrlichkeit, mit der wir an Dinge herangehen. Und dass diese Ehrlichkeit gelebt wird. Ich habe Ralph erklärt, wie es mir geht, dass ich die Auszeit benötige. Das wurde akzeptiert und mir wurde ehrlich geholfen. Das war die Basis, die Chance zu bekommen, weiter im Team zu bleiben. Das zeigt mir, dass ich große Wertschätzung genieße. Das ist ein tolles Gefühl.