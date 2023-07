Gladbach findet Thuram-Nachfolger in Tschechien

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem Nachfolger für Marcus Thuram, der die Fohlenelf nach auslaufendem Vertrag in Richtung Inter Mailand verlassen hatte, fündig geworden. Laut der tschechischen Zeitung Sport und dem Kicker steht Tomas Cvancara vom tschechischen Meister Sparta Prag kurz vor einem Transfer zu den Gladbachern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach habe der Stürmer das Trainingslager seines Vereins bereits verlassen und sei auf dem Weg nach Gladbach. Prag-Sportdirektor Tomas Rosicky bestätigte außerdem, dass man kurz vor einer Einigung mit einem Klub stehe. Zwar seien noch Details zu klären, dennoch habe der 22-Jährige die Erlaubnis bekommen, vorzeitig aus dem Camp abzureisen. Laut Sky hätten die Klubs bereits eine mündliche Einigung erzielt.

Cvancara hat laut Transfermarkt.de einen Marktwert von vier Millionen Euro, Berichten zufolge muss Gladbach aber deutlich tiefer in die Tasche greifen. So soll die Ablöse bei knapp zehn Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen liegen. Prag ruft diese Summe wohl auf, weil der zweimalige tschechische Nationalspieler erst im Januar seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der abgelaufenen Saison kam der 1,90 Meter große Stürmer auf 30 Einsätze in denen er 15 Treffer selbst erzielte und weitere fünf Tore vorbereitete. Nach Franck Honorat (acht Millionen Euro von Stade Brest) und Julian Weigl, den man nach seiner Leihe für sieben Millionen Euro fest von Benfica Lissabon verpflichtet hat, wäre der Tscheche ein weiteres hohes Investment im aktuellen Transferfenster von Sportchef Roland Virkus.