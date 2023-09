Bayern-Aufstellung fix: Tuchel setzt gegen Gladbach auf Müller

Nach dem desaströsen Deadline-Day will der FC Bayern mit sportlichen Erfolgen die Laune in München wieder aufhellen. Für einen weiterhin makellosen Saisonstart in der Bundesliga muss der Rekordmeister allerdings bei einem Angstgegner bestehen. Der FCB gastiert am Samstag (18.30 Uhr, Sky) bei Borussia Mönchengladbach. In den jüngsten fünf Pflichtspielen gegen die Borussia gab es keinen Sieg für die Münchner. „Sobald eine Serie gegen uns läuft, glauben wir nicht an Serien“, sagte Trainer Thomas Tuchel zu dem Negativlauf.

Im Borussia-Park hoffen der Trainer und die Bayern-Fans auf weitere Tore von Harry Kane. „Wenn du in den ersten zwei Bundesliga-Spielen drei Tore machst, ist alles in der Spur“, sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu seinem großartigen Start beim FC Bayern. Tuchel stand bei der Wahl seiner Startelf wieder einmal vor einigen Härtefall-Entscheidungen. „Es werden immer Spieler auf der Bank sitzen bei Bayern, die starten könnten. So muss das sein! Wenn du bei Bayern einen Vertrag unterschreibst, musst du einfach immer bereit sein. Es können nicht immer alle starten, die es verdient hätten. Das wird sich nie ändern.“ Am Samstagabend traf es Serge Gnabry, der Thomas Müller Platz machte - der erste Startelfeinsatz für den Routinier in der noch jungen Saison.

Die Startelf des FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Coman - Kane

Bei Gegner Gladbach fehlt Stammtorwart Jonas Omlin wegen einer Trainingsverletzung auf unbestimmte Zeit. Für den Schweizer steht Moritz Nicolas im Tor, der damit zu seinem Bundesliga-Debüt kommt. Der kurz vor Transferschluss von Union Berlin geholte Stürmer Jordan Siebatcheu gehört zwar bereits zum Kader, sitzt gegen die Bayern zunächst auf der Bank.

So startet Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Friedrich, Itakura, Wöber - Reitz, Weigl, Neuhaus, Scally - Ngoumou, Plea - Cvancara