Spielplan „unglücklich“: Kramer hadert mit Gladbach-Ansetzungen zum Liga-Start

Für Borussia Mönchengladbach verlief der Start in die neue Bundesliga-Saison alles andere als zufriedenstellend. Nach den ersten drei Partien im deutschen Oberhaus ist die Punkteausbeute überschaubar: Erst einen Zähler hat die Elf vom Niederrhein unter ihrem neuen Trainer Gerardo Seoane zur Länderspielpause auf dem Konto - auch, weil mit Bayer Leverkusen (0:3) und dem FC Bayern München (1:2) gleich zwei absolute Hochkaräter zu den ersten Gegnern gehörten. Beim nächsten Heimspiel am 5. Spieltag wartet mit RB Leipzig der nächste Champions-League-Anwärter.

Gladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer hadert mit den undankbaren Ansetzungen zum Gladbacher Saisonauftakt. „Wenn du in den ersten fünf Spieltagen drei Heimspiele hast und hast die gegen Leipzig, Bayern und Leverkusen, da würde ich auch gerne mal wissen, wer sich den Spielplan ausgedacht hat. Das ist ja Wahnsinn“, so der 32-Jährige im Podcast Copa TS mit Podcaster und TV-Moderator Tommi Schmitt.

Der zwölfmalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister von 2014 merkte dabei an, dass der Ausgang der ersten Partien einen Einfluss auf den weiteren Saisonverlauf habe. Der Spielplan sei für das gesamte Gefüge „etwas ganz Wichtiges“, ergänzte Kramer. Als Folge von ausbleibenden Erfolgserlebnissen sei „die Chance nicht hoch, dass du direkt in einen Flow kommst zu Saisonbeginn. Das ist wirklich unglücklich.“

Machbare Aufgabe nach Länderspielpause

Dennoch blickt der Zentrumspieler, der sich aktuell von einem Innenbandanriss im Knie erholt und in der neuen Pflichtspielphase noch ohne Einsatz blieb, optimistisch auf die kommenden Aufgaben. „Ich glaube, dass jetzt wieder Spiele kommen, die anders laufen“, so Kramer. Und immerhin: Unmittelbar im Anschluss an die Länderspielpause wartet am 4. Spieltag auswärts bei Aufsteiger Darmstadt 98 (17. September, 17.30 Uhr) ein durchaus schlagbarer Kontrahent auf den Tabellen-16..